Ключевые моменты:

ДТП произошло 15 июля около 17:00 на трассе Одесса – Рени, возле Татарбунар;

Маршрутный автобус «Килия – Одесса» съехал в кювет и опрокинулся;

В автобусе находились пассажиры. Один человек получил травмы;

Водителя проверяют на состояние опьянения.

Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления полиции, автопроисшествие произошло сегодня примерно в 17:00 на трассе Одесса – Рени, возле Татарбунар.

Водитель автобуса сообщением Килия – Одесса выехал в кювет, где транспорт перевернулся.

В салоне автобуса были пассажиры. В результате один человек травмировался, других обследуют медики. Водителя проверят на состояние опьянения.

Напомним, 13 июля в Одесском районе погиб в ДТП 19-летний водитель легкового авто – он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault.

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