Ключевые моменты:

ДТП произошло 1 октября около 23:00 возле села Троицкое.

Водитель «Mercedes» не соблюдал безопасную скорость и дистанцию, врезался в фуру.

В результате погибли 46-летняя женщина и её 16-летняя дочь. 73-летняя бабушка получила травмы и госпитализирована.

Водитель легковушки задержан. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и лишение прав.

Смертельное ДТП на трассе Киев–Одесса

Смертельная авария произошла около 23:00 1 октября на трассе Киев – Одесса, недалеко от села Троицкое в Подольском районе. По данным полиции, 35-летний водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz нарушил правила дорожного движения — ехал слишком быстро, не соблюдал дистанцию и врезался в автопоезд MAN-TGA с полуприцепом.

В результате столкновения на месте погибли пассажирки легковушки — 46-летняя женщина и её 16-летняя дочь. Еще одна — 73-летняя бабушка с травмами была доставлена в больницу.

Оба водителя, по информации правоохранителей, были трезвы и не пострадали.

Водителя Mercedes задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и выборе меры пресечения.

На месте работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более человек. Это преступление наказывается тюремным сроком до 10 лет и лишением водительских прав до 3 лет.