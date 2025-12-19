Ключевые моменты:

  • Теплая рождественская магия для семей, друзей и детей 17-28 декабря.
  • Вход свободный.
  • Хенд-мейд, фуд-корт, фотозоны, вечерние показы рождественских фильмов
  • Концертная программа.
  • Поддержка ВСУ: 20% прибыли на победу.

Хочется почувствовать дух Рождества

С 17 по 28 декабря одесситов и гостей города приглашаем в уютную Кирху на ул. Новосельского, 68 – места, где оживает настоящая рождественская атмосфера.

Программа Рождественской ярмарки:

  • Хенд-мейд ярмарка. Оригинальные подарки ручной работы от украинских мастеров – эксклюзивные вещи, которых нет в магазинах.
  • Фудкорт. Свежая выпечка, горячие напитки и рождественские лакомства, согревающие душу в зимний вечер.
  • Крафтовая продукция. Качественные изделия от локальных изготовителей.
  • Фотозоны. Очаровательные локации для идеальных праздничных снимков, словно с новогодней открытки.
  • Кино под открытым небом. Каждый вечер – классические рождественские фильмы для просмотра с чашкой горячего напитка и пледом.
  • Культурная программа. Живая музыка, выступления, рассказы о Рождестве и море позитива.
  • Добавим, что вход свободен. Тем не менее каждый ваш визит поддерживает наших защитников и приближает победу: 20% прибыли — на ВСУ.

Кроме того, во время ярмарки состоится серия праздничных органных концертов. Вас ждут:

  • Адвентовые службы с органной музыкой.
  • Рождественские концерты.
  • Выступления вокалистов, скрипачей, хоровых ансамблей.
  • Особые вечера медитационной музыки.

