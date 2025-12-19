Ключевые моменты:
- Теплая рождественская магия для семей, друзей и детей 17-28 декабря.
- Вход свободный.
- Хенд-мейд, фуд-корт, фотозоны, вечерние показы рождественских фильмов
- Концертная программа.
- Поддержка ВСУ: 20% прибыли на победу.
Хочется почувствовать дух Рождества
С 17 по 28 декабря одесситов и гостей города приглашаем в уютную Кирху на ул. Новосельского, 68 – места, где оживает настоящая рождественская атмосфера.
Программа Рождественской ярмарки:
- Хенд-мейд ярмарка. Оригинальные подарки ручной работы от украинских мастеров – эксклюзивные вещи, которых нет в магазинах.
- Фудкорт. Свежая выпечка, горячие напитки и рождественские лакомства, согревающие душу в зимний вечер.
- Крафтовая продукция. Качественные изделия от локальных изготовителей.
- Фотозоны. Очаровательные локации для идеальных праздничных снимков, словно с новогодней открытки.
- Кино под открытым небом. Каждый вечер – классические рождественские фильмы для просмотра с чашкой горячего напитка и пледом.
- Культурная программа. Живая музыка, выступления, рассказы о Рождестве и море позитива.
- Добавим, что вход свободен. Тем не менее каждый ваш визит поддерживает наших защитников и приближает победу: 20% прибыли — на ВСУ.
Кроме того, во время ярмарки состоится серия праздничных органных концертов. Вас ждут:
- Адвентовые службы с органной музыкой.
- Рождественские концерты.
- Выступления вокалистов, скрипачей, хоровых ансамблей.
- Особые вечера медитационной музыки.
