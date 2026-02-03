Ключевые моменты:

В ночь на 3 февраля враг повредил энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети».

Бригады компании начали аварийно-восстановительные работы после разрешения спасателей и военных.

Энергетики работают без перерывов, чтобы как можно быстрее вернуть свет.

«Разрушения значительные, и ремонтные работы требуют времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние», – отмечают энергетики.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 3 февраля 2026 года, Россия вновь массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами. В результате пострадали как объекты энергетики, так и жилые дома.