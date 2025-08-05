Ключевые моменты:

Рабочий день в исполкоме сокращен с 8:00 до 15:00.

Причина — жара и неисправная система охлаждения, температура в кабинетах достигает 40°C.

Основные причины изменений

В исполнительном комитете Южновского горсовета с начала августа ввели сокращенный рабочий день из-за существенного повышения температуры и выхода из строя системы кондиционирования. По информации местной телерадиокомпании, в некоторых кабинетах температура воздуха поднимается до 40°C.

Состояние здоровья сотрудников ухудшается: они жалуются на усталость, плохое самочувствие и осложнения при выполнении служебных обязанностей. Руководство горсовета сообщает, что уже работает над срочным ремонтом системы охлаждения. Ожидается, что кондиционеры будут восстановлены в ближайшее время.