Новости Одессы и Одесской области

В Одессе – аномальная жара: данные синоптиков шокируют

В Одессе – аномальная жара: данные синоптиков шокируют

Судя по всему, нынешнее лето на своем исходе решило-таки показать свой характер и «вжарить» как следует. Ну, или циклон какой-то к нам пожаловал аномальный… А иначе как объяснить эту невыносимую жару, досаждающую одесситам и жителям Одесской области уже несколько дней?

Однако сегодняшний воскресный день, 20 августа 2023 года, вполне может стать температурно-рекордным не только за это лето, но и за предыдущие …дцать лет.

Показательную инфографику опубликовал погодный Телеграм-канал THE WEATHER LAB.

По наблюдениям синоптиков, по состоянию на 15:00 температурные показатели были таковы:

  • Одесса – 35,7°С;
  • Южный – 35,5°С;
  • Черноморск – 35,0°С;
  • Белгород-Днестровский – 34,7°С.

Думаете, это предел? А вот и нет! Так, в Измаиле жара перевалила аж за отметку 37,4°С, а в Сарате и Болграде зарегистрировали такую себе «здоровую» температуру – 36,6°С.

В других районах чуть «поскромнее», но тем не менее:

  • Сербка – 36,0°С;
  • Раздельная и Затишье  – 35,0°С;
  • Вилково – 34,9°С;
  • Любашевка – 34,1°С.

Аномальная жара в Одесской области, 20 августа 2023

Так что у тех, кто все таки переживет этот день (шутка с долей шутки, как говорится) впоследствии будут все шансы говорить: мы пережили самый аномально жаркий день за всю историю… (нужное подставить).

И, кстати, пока что синоптики не радуют: по данным сайта sinoptik.ua, такая жара продержится… ближайшие 10 дней.

Так что, одесситы, мужаемся, водой вооружаемся! И следуем таким советам от «Одесской жизни»:

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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