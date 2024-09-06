Новости Одессы и Одесской области

Возможно ли в Одессе родить ребенка бесплатно?

Возможно ли в Одессе родить ребенка бесплатно?

«Мне отказали в предоставлении бесплатной помощи при родах, поэтому пришлось платить», „Неужели можно рожать бесплатно даже тогда, когда нужна эпидуральная анестезия?“, „Мне пять лет назад кесарево сечение стоило тысячу долларов, поэтому как-то не верится, что сейчас что-то изменилось“. Обсуждение вопроса стоимости родов свидетельствует, что большинство пользовательниц социальных сетей не знакомы с программой государственных медицинских гарантий на 2024 год, где роды отнесены к тем видам помощи, за которые платит государство. Но при определенных условиях.

У беременной женщины есть права

Беременная имеет право на свободный выбор роддома среди тех, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах. Все необходимое — и лекарства, и медицинские изделия, и все необходимые манипуляции — входит в бесплатный пакет услуг.

Узнать адрес и контакты ближайшего роддома, в котором бесплатно оказывают медицинскую помощь при родах, можно у оператора контакт-центра НСЗУ по телефону 16-77. Также можно зайти на сайт НСЗУ, выбрать аналитическую панель (дашборд) «Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий». В фильтре «Населенный пункт» выбрать свой город, а в фильтре «Группа услуг» — «Медицинская помощь при родах» (пункт №7).

Но важно, что беременная может выбирать роддом, а не врача, с которым рожать. Программа медгарантий покрывает роды только с дежурной акушерской бригадой.

Оплата или благотворительный взнос?

Довольно часто, когда беременная попадает в роддом, ее семье предлагают сделать благотворительный взнос. Насколько это правомерно с юридической точки зрения, объясняется в законах и подзаконных актах.

Согласно регламенту постановления Кабмина №1222 «О порядке получения добровольных благотворительных взносов бюджетными учреждениями» и Закону Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», благотворительные взносы являются необязательными. А их размеры каждый пациент определяет по своему усмотрению или же от уплаты может вообще отказаться.

Читайте также: В Одессе молодая женщина родила ребенка на скамейке в сквере

Что предоставляется бесплатно?

  • Медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой,
  • партнерские роды,
  • ведение неосложненных и осложненных родов,
  • проведение ургентного или планового (по медицинским показаниям) кесарева сечения,
  • мониторинг состояния роженицы и плода,
  • снижение ощущения боли — эпидуральная анальгезия и другие методы,
  • анестезиологическое обеспечение,
  •  лабораторные и инструментальные исследования 24/7,
  • консультирование врачами других специальностей,
  • проведение постконтактной антиретровирусной терапии для профилактики детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей,
  • пульсоксиметрический скрининг критических врожденных пороков сердца, оценка слуха у новорожденных,
  • прививки для младенца,
  • консультирование женщин по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции,
  • оказание психологической поддержки,
  • питание в условиях стационара и тому подобное.

Читайте также: Какие медуслуги бесплатные, а за какие придется заплатить?

Если нарушены права роженицы

Требование платы за предоставление приведенного перечня медицинских услуг с дежурной акушерской бригадой является нарушением прав пациентки. Исключение составляют лишь дополнительные услуги — например, пребывание в палате повышенной комфортности, за это придется заплатить.

В случае, когда требуют деньги за гарантированный государством пакет услуг, нужно подать жалобу руководителю медучреждения (медицинскому директору), департаменту здравоохранения города или региона или к владельцу медучреждения — соответствующему органу местной власти (обычно в названии больницы или роддома указано, кто является владельцем).

Если не удается решить проблему на местном уровне, подавайте жалобу в НСЗУ:

  • через контакт-центр — 16-77,
  • на электронный адрес — [email protected],
  • письмом по адресу — 04073, г. Киев, проспект Степана Бандеры, 19.

Секретная информация?

На самом деле информация о том, что государство платит за роды, не очень распространяется среди населения. В частности, на сайте Одесского роддома №7 есть перечень вещей, с которыми беременная должна приехать в роддом.

Есть перечень документов на ребенка, которые можно быстро оформить с помощью программы «еМалятко». А вот информации, при каких условиях роды должны быть бесплатными, нет.

Большинство роддомов в Одессе теперь являются подразделениями городских больниц. На сайтах этих больниц тоже отсутствует информация о праве женщины на бесплатные роды.

В каком случае придется платить?

В том случае, когда женщина желает, чтобы роды принимал конкретный врач, а не дежурная акушерская бригада. На такую ситуацию программа государственных медицинских гарантий не распространяется.

 

 

 

Світлана Іванівна Комісаренко
Светлана Комисаренко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua