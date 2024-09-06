Возможно ли в Одессе родить ребенка бесплатно?

У беременной женщины есть права

Беременная имеет право на свободный выбор роддома среди тех, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах. Все необходимое — и лекарства, и медицинские изделия, и все необходимые манипуляции — входит в бесплатный пакет услуг.

Узнать адрес и контакты ближайшего роддома, в котором бесплатно оказывают медицинскую помощь при родах, можно у оператора контакт-центра НСЗУ по телефону 16-77. Также можно зайти на сайт НСЗУ, выбрать аналитическую панель (дашборд) «Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий». В фильтре «Населенный пункт» выбрать свой город, а в фильтре «Группа услуг» — «Медицинская помощь при родах» (пункт №7).

Но важно, что беременная может выбирать роддом, а не врача, с которым рожать. Программа медгарантий покрывает роды только с дежурной акушерской бригадой.

Оплата или благотворительный взнос?

Довольно часто, когда беременная попадает в роддом, ее семье предлагают сделать благотворительный взнос. Насколько это правомерно с юридической точки зрения, объясняется в законах и подзаконных актах.

Согласно регламенту постановления Кабмина №1222 «О порядке получения добровольных благотворительных взносов бюджетными учреждениями» и Закону Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», благотворительные взносы являются необязательными. А их размеры каждый пациент определяет по своему усмотрению или же от уплаты может вообще отказаться.

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Что предоставляется бесплатно?

Медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой,

партнерские роды,

ведение неосложненных и осложненных родов,

проведение ургентного или планового (по медицинским показаниям) кесарева сечения,

мониторинг состояния роженицы и плода,

снижение ощущения боли — эпидуральная анальгезия и другие методы,

анестезиологическое обеспечение,

лабораторные и инструментальные исследования 24/7,

консультирование врачами других специальностей,

проведение постконтактной антиретровирусной терапии для профилактики детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей,

пульсоксиметрический скрининг критических врожденных пороков сердца, оценка слуха у новорожденных,

прививки для младенца,

консультирование женщин по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции,

оказание психологической поддержки,

питание в условиях стационара и тому подобное.

Если нарушены права роженицы

Требование платы за предоставление приведенного перечня медицинских услуг с дежурной акушерской бригадой является нарушением прав пациентки. Исключение составляют лишь дополнительные услуги — например, пребывание в палате повышенной комфортности, за это придется заплатить.

В случае, когда требуют деньги за гарантированный государством пакет услуг, нужно подать жалобу руководителю медучреждения (медицинскому директору), департаменту здравоохранения города или региона или к владельцу медучреждения — соответствующему органу местной власти (обычно в названии больницы или роддома указано, кто является владельцем).

Если не удается решить проблему на местном уровне, подавайте жалобу в НСЗУ:

через контакт-центр — 16-77,

на электронный адрес — [email protected],

письмом по адресу — 04073, г. Киев, проспект Степана Бандеры, 19.

Секретная информация?

На самом деле информация о том, что государство платит за роды, не очень распространяется среди населения. В частности, на сайте Одесского роддома №7 есть перечень вещей, с которыми беременная должна приехать в роддом.

Есть перечень документов на ребенка, которые можно быстро оформить с помощью программы «еМалятко». А вот информации, при каких условиях роды должны быть бесплатными, нет.

Большинство роддомов в Одессе теперь являются подразделениями городских больниц. На сайтах этих больниц тоже отсутствует информация о праве женщины на бесплатные роды.

В каком случае придется платить?

В том случае, когда женщина желает, чтобы роды принимал конкретный врач, а не дежурная акушерская бригада. На такую ситуацию программа государственных медицинских гарантий не распространяется.