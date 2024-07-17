И баян, и аккордеон: как 16-летний музыкант из Тарутино научился чинить инструменты

Знакомьтесь — это Александр Демчук, ему шестнадцать лет. Родился он в поселке Тарутино Болградского района, окончил девять классов и сейчас уже перешел на второй курс Одесского профессионального колледжа связи и информатизации.

Одновременно со школой Саша завершил и Тарутинскую семилетнюю музыкальную школу по классу баяна у преподавателя Дмитрия Чумертова. А еще у него есть довольно необычное увлечение — это ремонт баянов и аккордеонов.

— Как так случилось, что ты заинтересовался таким уникальным ремеслом? — спросил я у него при встрече.

— Знаете, совершенно случайно. Год назад я познакомился с Константином Ивановичем Начевым. Он увлекается музыкой, играет на баяне и аккордеоне. У него есть и электробаян. В музыкальной школе такого не было, и мне стало интересно освоить игру на нем. Ведь баян и его разновидности — это моя тематика. Немножко играю и на фортепиано, но это такое. Прежде всего просят сыграть на каких-то праздниках друзья и родственники, и я охотно соглашаюсь.

Так вот, у Константина Ивановича есть небольшое помещение-мастерская, где он дает вторую жизнь инструментам, вышедшим из строя. Мне это очень понравилось, и сегодня мы находим неработающие баяны с аккордеонами и ремонтируем их. Я очень благодарен ему за то, что он уделяет свое время на мое обучение всем премудростям и стал моим учителем. А теперь уже и люди сами привозят нам на ремонт музыкальные инструменты.

— Как успеваешь и учиться, и работать в мастерской?

— Вот как раз единственное, чего мне не хватает, — это времени. Сейчас, на каникулах, его немного увеличилось, а во время учебы — совсем мало. Ведь до обеда у меня занятия онлайн. Потом помогаю родителям заниматься по хозяйству, занимаюсь с младшей сестренкой Иринкой — ей семь лет, поэтому часто нужна помощь старшего брата. А еще хожу на тренировки в фитнес-клуб «Колизей». Вот и не очень много времени остается на мое увлечение.

— Александр, так какую же профессию в конце концов думаешь выбрать: музыканта, мастера или программиста?

— Знаете, честно, пока не решил. Думаю стать сильным программистом, но хочется добиться чего-то и в музыке — это же моя страсть. Она успокаивает и вдохновляет. И все это для души. Но какую бы профессию я не выбрал, другие свои увлечения ни за что не брошу.

Виктор Таганский