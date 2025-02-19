От службы в милиции до поэзии: путь Григория Колесова
Григорий Колесов родился в селе Климентово Подольского (Котовского) района в земледельческой семье. В семье росло трое сыновей. Все трое получили высшее образование.
Григорий мечтал стать пилотом. Однако по состоянию здоровья вынужден был отказаться от своей мечты. Получил специальность инженера-метеоролога, окончив Одесский гидрометеорологический институт.
После службы в армии начал работать синоптиком в аэропорту Кишинева в Молдове. Именно в эту пору созрела любовь с однокурсницей, с которой не прекращали переписываться. Вскоре поженились и переехали в Климентово. Но впоследствии жена Светлана уговорила мужа переехать на ее родину, на Херсонщину.
— Там я пошел служить в Белозерское отделение внутренних дел. О милицейских буднях много слышал от младшего брата, который, кстати, сейчас на пенсии, подполковник милиции. А старший наш брат — профессор, — рассказывает Григорий.
Работал и заочно окончил Киевскую школу милиции. Дослужился до майора милиции и вышел на заслуженный отдых.
Природа имеет и яд, и лекарство против нее
Здесь, на Херсонщине, в их семье родились две дочери.
Счастье покинуло дом, когда Светлана тяжело заболела. Шесть лет они пытались преодолеть болезнь. Но все было напрасно — жена отошла в небытие.
— Если бы мне эти знания, которые имею сейчас, да в то время, мне кажется, я бы сумел ее вылечить, или хотя бы продлить жизнь любимой. Но тогда было мало литературы по оздоровлению, знаний было мало. Теперь я знаю, что природа имеет как яд, так и лекарство против него, — размышляет Григорий Александрович.
Как поэзия помогает оставаться здоровым и вдохновенным
Когда дочери выросли, Григорий переехал в родные места, поселившись в селе Нестоита Куяльницкой громады, что на Подольщине. Здесь он, инженер и юрист по специальности, посвятил себя стихосложению. Начав рифмовать еще в школе, Григорий, где бы он ни был, всегда писал стихи.
— Я никогда не засиживался в ожидании слова. Пришло в голову, пропустил сквозь душу и записал. Всегда пишу о том, что волнует, из чего состоит наша жизнь. Не считаю это стихами, скорее, рифмованными мыслями. То есть пишу теми словами, которыми живет народ, — рассказывает Григорий Александрович.
Он убежден, что это желание творить ему передалось по наследству от отца Александра Васильевича и дяди Василия Михайловича. Оба были творческими и имели талант. Папа публиковал свои стихи в районной газете. А его книга воспоминаний о войне лежит на семейной полке пока не опубликована.
Стихи Григория Колесова публиковались в коллективных поэтических сборниках, на страницах изданий. Он имеет и три изданных сборника: «Мой берег», «Молитва души», «Моя дорога».
В третью книгу, кстати, вошло семь рассказов. Все они написаны, как говорит автор, на основе рассказов людей, с которыми его сводили дороги.
— Часто истории, которые западают в душу, случаются в дороге. В поездах попутчики говорят о разном. Кому-то хочется открыть душу незнакомцу, рассказать о том, что тревожит, кому-то — поделиться радостью, — говорит автор.
Очищение организма и правильное питание: Что мы можем перенять от долгожителя из Одесской области
— Знаете, в молодости всегда не хватает времени. А сегодня у меня есть возможность много общаться с природой. Именно природа приносит покой, здоровье и вдохновляет на творчество. Для человека нет ничего главнее здоровья. А еще — рядом должны быть настоящие друзья, потому что очень важно, с кем ты идешь по жизни, — размышляет Григорий Александрович.
Григорий Колесов много ходит, старается вести здоровый образ жизни, регулярно проводит очищение организма.
— Наши предки были мудрыми людьми, которые следили за природными явлениями, узнавали о свойствах растений, пользе умеренности в еде во время поста. Сама природа подсказала человеку, какие периоды являются наиболее благоприятными для ограничения организма от употребления скоромного, а то и для голодания. Именно во время постов происходит очищение и омоложение организма, профилактика онкологических и других заболеваний, налаживается эмоциональное состояние, укрепляется иммунитет. С уверенностью об этом говорю, потому что все это практикую сам.
Мы много читаем, собираем информацию, но не каждый занимается собой. Попробуйте — и почувствуете, как появится больше энергии и восстановится ваше здоровье. А еще, любите и творите добро, — советует Григорий Колесов.
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