Ключевые моменты:

Труханов отказал в придании статуса памятника стихийному мемориалу на Европейской площади.

Причины: место выбрано без согласования, не подходит для официальных мероприятий, проекты реновации не соответствуют стандартам.

Власти готовят проект нового официального мемориала в районе Канатной и просп. Леси Украинки.

Активисты возмущены удаленностью будущего мемориала от центра города.

Они требуют сохранить уход за существующим мемориалом.

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассмотрел петицию о предоставлении стихийному мемориалу статуса мемориала местного значения. Об этом сообщают активисты ОО «Делаем вам нервы».

В официальном ответе мэра говорится, что “ создание полноценного мемориала памяти погибшим воинам на Европейской площади и присвоение ему статуса мемориала местного значения невозможно”.

В мэрии пояснили, что место установки выбрано инициативно, без согласования с городским советом, а также не подходит для проведения официальных мероприятий.

Кроме того, представленные проекты благоустройства, по мнению властей, не соответствовали архитектурным и градостроительным стандартам.

При этом в горсовете сообщили, что в сотрудничестве с семьями погибших разрабатывается проект полноценного мемориала, который планируют установить в районе ул. Канатной и проспекта Леси Украинки.

Такое решение вызвало недовольство активистов, которые считают, что новый объект будет слишком удалён от центра города, и требуют усилить уход и охрану уже существующего народного мемориала на Европейской площади.

