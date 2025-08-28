Ключевые моменты:
- Труханов отказал в придании статуса памятника стихийному мемориалу на Европейской площади.
- Причины: место выбрано без согласования, не подходит для официальных мероприятий, проекты реновации не соответствуют стандартам.
- Власти готовят проект нового официального мемориала в районе Канатной и просп. Леси Украинки.
- Активисты возмущены удаленностью будущего мемориала от центра города.
- Они требуют сохранить уход за существующим мемориалом.
Мэр Одессы Геннадий Труханов рассмотрел петицию о предоставлении стихийному мемориалу статуса мемориала местного значения. Об этом сообщают активисты ОО «Делаем вам нервы».
В официальном ответе мэра говорится, что “ создание полноценного мемориала памяти погибшим воинам на Европейской площади и присвоение ему статуса мемориала местного значения невозможно”.
В мэрии пояснили, что место установки выбрано инициативно, без согласования с городским советом, а также не подходит для проведения официальных мероприятий.
Кроме того, представленные проекты благоустройства, по мнению властей, не соответствовали архитектурным и градостроительным стандартам.
При этом в горсовете сообщили, что в сотрудничестве с семьями погибших разрабатывается проект полноценного мемориала, который планируют установить в районе ул. Канатной и проспекта Леси Украинки.
Такое решение вызвало недовольство активистов, которые считают, что новый объект будет слишком удалён от центра города, и требуют усилить уход и охрану уже существующего народного мемориала на Европейской площади.
