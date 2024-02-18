Александр Коремблит: тысячи стихов и любовь на всю жизнь

Когда на родной земле снова рвутся снаряды

Родился Александр Хилевич 28 мая 1932 года в одном из древнейших городов Украины — Луцке. Вторая мировая война ранила его детство, забрав родителей. Последнюю весточку от мамы парень получил в конце мая 1941-го, когда лечился от туберкулеза в детском санатории. А через неделю фашистская Германия развязала войну и осиротила его, как и миллионы других детей.

Александр Хилевич и сегодня помнит, как немецкие асы сбрасывали бомбы на эвакуационный поезд, который вез его и других детей в Сибирь, и как после бомбежки лежали растерзанные детские тельца среди стерни.

Тема войны зрела в его сердце. Она вылилась в поэзии, среди которых и книга «Огонь Холокоста» — о лагерях смерти, сиротстве, трагической судьбе еврейского народа и семьи самого автора, о его неравнодушии как к прошлым событиям, так и к событиям современности.

О российско-украинской войне говорит болезненно, ведь на его земле снова рвутся снаряды и гибнут дети. Он убежден, что каждый ответит за совершенные преступления в Украине, за убитых, изнасилованных, сожженных — за все придется отвечать врагу.

Вспоминая о военных летах, Александр Хильевич с теплотой говорит о старшем брате своей жены Алексее Кахновском, который стал полным кавалером орденов Славы. До войны он был секретарем сельского совета. Немцы так стремительно наступали, что не успел эвакуироваться. Три года скрывался. А с приходом наших ушел на фронт. И вернулся полным кавалером. Когда его не стало, на похороны приехал весь состав Врадиевского районного совета ветеранов. Выступая, обещали назвать улицу его именем и школе присвоить его имя.

— Уже прошло столько лет, я время от времени звоню во Врадиевку и интересуюсь, сдержали ли свое слово. Нет. А он был обычный сельский труженик, сумевший стать победоносным воином, — рассказывает Александр Хилевич.

Его карикатуры на фашистов развешивали в землянках

О том, что отец погиб в Сталинграде, а маму и других родственников расстреляли в гетто, Александр узнал после возвращения в Украину. Тогда решил, что будет жить за себя и за них.

— Всегда говорю всем: жизнь дается человеку, чтобы любить ее, — говорит Александр Хилевич.

И он с любовью к жизни окончил школу, отслужил в армии, стал хорошим воспитателем и педагогом в детском доме для детей-сирот в селе Черная Красноокнянского района.

Он учил детей рисовать и любить окружающий мир. Сам же учитель, будучи школьником, рисовал карикатуры на фашистов. А его одноклассница Наталья Карабаева отсылала их на фронт своему отцу.

— Помню наши довольные детские лица, когда нам читали письма от майора Карабаева, который писал, что бойцам и командирам очень понравились мои рисунки и они развесили их в землянках, — улыбается Александр Хилевич.

Он решил продолжить учительствовать и окончил Тираспольский педагогический институт имени Тараса Шевченко. Со временем работал педагогом в Подольской школе-интернате для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Свою педагогическую карьеру завершил заместителем директора школы-интерната.

Но чем бы ни занимался, поэтическое слово всегда беспокоило душу писателя. В его творческих работах много стихов посвящено войне, в которых трагедия народа перекликается с его собственной судьбой.

Я пишу о войне не чернилами, Кровью сердца пишу каждый раз, Чтобы Вечный огонь над могилами Всех, погибших в войну, — не погас!

Есть у него стихи и о нынешней войне, о страждущем Мариуполе, и о любви, любви к Украине.

Спешит творить и имеет высшую награду

В 2023 году вышел двадцать третий сборник поэта «От прожитых лет не отрекаюсь». Александр Хилевич стал лауреатом международного и всеукраинских конкурсов за сборники стихов, написанных в почтенном возрасте: конкурса имени Ицхака Зандмана (г. Тель-Авив, Израиль) на лучшее историко-литературное произведение о военном подвиге в годы Второй мировой (сборник «Огонь Холокоста»); конкурса «Украинский язык — язык единения» за сборники стихов «Эхо времени», «Надвечір’я», «Ще не вечер…», «Моя душа в плену слова».

Он трудится ежедневно, пишет, спешит творить. Он много знает и охотно делится своими знаниями. Он интересный собеседник и с ним можно говорить часами. Поэтому мы и говорили. О задачах писателей сегодня, о способах решения проблем, о внутреннем спокойствии и необходимости понимать людей.

— Для меня жизнь — это творчество. А творчество — это моя жизнь. Я живу один в городской квартире. Любимая жена ушла из жизни двадцать лет назад. Просто сидеть и ничем не заниматься я не могу. Именно творчество и дает мне вдохновение творить и жить. Дышу. Борюсь. И живу, — делится писатель.

Александр Коремблит очень тепло рассказывает о своих детях и внуках и говорит, что дети, внуки и правнуки — это его высшая награда в жизни.

Сегодня дети не рядом. Дочь живет в Одессе, где работала инженером на заводе, зять преподает в морской школе. Сын служит в ВСУ. Внуки посвятили себя разным специальностям. Правнуки учатся в университетах. Все они гордятся своим талантливым и чрезвычайно добрым отцом, дедушкой и прадедушкой, любят его, наведываются к нему и зовут к себе.

О любви и секретах

Свою суженую Александр встретил в селе Черная, куда приехал на работу. Капитолина работала директором Дома культуры. Красивую женщину было легко заметить, а еще легче — влюбиться. И Александр влюбился в ее женскую красоту, в ее искренность и естественность. Он часто заходил в заведение играть в бильярд, а Капитолина работала до позднего часа. Поэтому после работы парень провожал ее домой. Это было то благословенное время, когда можно говорить и слушать, когда можно просто молчать. Они чувствовали, что в их сердцах пылает что-то важное для них обоих. И они доверились тому большому чувству, которое заставляло биться их сердца в унисон. В этом доверии они прожили около полувека.

Конечно, когда Бог посылает тебе встречу с такой неординарной личностью, которая и в 91 активно работает, нельзя не спросить о секретах долголетия.

— О своих секретах я говорю всему миру. Каждому человеку надо желать того, что ты желаешь самому себе. Не завидовать. Помогать знакомым и незнакомым людям, уважать и любить людей.

С этим и живет поэт, писатель, жизнелюб и оптимист, даря людям доброту и вдохновляя собственным примером на хорошие дела.