Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что в Одессе, в Приморском районе, получили повреждения один многоэтажный жилой дом и семь частных домов.

По его словам, в Киевском районе зафиксированы серьезные разрушения: пострадали 13 многоэтажек, где выбито более 850 окон. Кроме этого, разрушения потерпели 39 частных домов, девять из которых полностью уничтожены.



Аварийно-спасательные мероприятия в доме, где произошли жертвы, завершены. В настоящее время идет разбор завалов и демонтаж аварийных конструкций.

Добавим, что оперативные штабы в обоих районах работают непрерывно. Коммунальщики расчищают засоренные зоны и закрывают поврежденные окна. Представители районных администраций консультируют жителей и принимают документы в помощь из городского бюджета. К слову, обращаться за разъяснениями можно непосредственно в администрации Киевского и Приморского районов.

Напомним, городские власти Одессы приняли решение объявить день траура в память о жертвах ночной атаки 6 апреля, произошедшей в условиях полномасштабной агрессии России против Украины.