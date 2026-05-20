Ключевые моменты:

В Одессе российский дрон застрял на фасаде 24-этажного дома на уровне 15-го этажа.

Внутри боевой части находилось более 50 кг взрывчатки, что создавало критическую угрозу.

К операции привлекли ГСЧС, саперов и взрывотехники Нацполиции.

Специалист вручную разрядил боевую часть с помощью подъемника и вытащил ее из стены.

После демонтажа обломки проверили службы радиационной, химической и биологической защиты – опасности не обнаружены.

Взрывчатка в стене жилого дома

В Одессе специалисты ГСЧС вместе со взрывотехниками полиции провели сложную операцию по нейтрализации российского беспилотника, застрявшего в фасаде 24-этажного жилого дома на уровне 15-го этажа.

По информации спасателей, главная опасность заключалась в том, что боевая часть дрона не разразилась. К слову, внутри оставалось более 50 кг взрывчатого вещества, что создавало риск масштабных последствий для жильцов здания.

Следует отметить, что к операции привлекли подразделения ГСЧС, саперов и взрывотехников Национальной полиции. Используя специальный подъемник, один из специалистов вручную разрядил боевой заряд и аккуратно вытащил его из стены многоэтажки.

После демонтажа обломки беспилотника дополнительно проверили специалисты радиационной, химической и биологической защиты. Никакие опасные вещества и превышение радиационного фона не зафиксированы.

Впоследствии изъятую боевую часть доставили для дальнейшего контролируемого уничтожения.

Напомним, что в Одессе перед стартом пляжного сезона водолазы проверяют морское дно на безопасность. Среди опасных находок – обломки русских дронов, гильзы, арматура и стекло. Открытие пляжей будет проходить по специальным правилам безопасности, согласованным с военными.