Сейчас ситуация повторяется: животных везут с прифронтовых территорий с контузиями, нервными тиками, ранениями, застарелыми переломами. И снова много каких собак и кошек возвращают в приюты. И только работники знают, как тяжело переживают это животные — отказываются от еды, становятся грустными и замкнутыми, начинают болеть.

О судьбе четвероногих и способах помочь бездомным — наш материал.

Отработали — не нужны

Два лабрадора — Тарго и Тарсон — работали на таможне, помогали находить наркотики, оружие. Когда «вышли на пенсию», никто их не приютил. Активные, еще молодые собаки оказались в приюте «Ковчег». Удивляет, что люди, которые их привезли, даже не поинтересовались дальнейшей судьбой тех, с кем служили. Повесили поводки на вольер, и все. Ни корма не предоставили, ни мисок не привезли, ни денег на поддержку своих четвероногих «коллег» не предложили.

Метиса лабрадора Адель подбросили под ворота приюта. Она несколько дней ходила, ожидая, что за ней вернутся. Но этого, к сожалению, не произошло.

— Очень страшно смотреть в глаза животным, которых предали, — говорит основательница приюта постоянного пребывания животных «Ковчег» Светлана Химченко, — Там такая грусть, горе, отчаяние. Они до последнего надеются, что о них вспомнят, вернутся. Животные готовы даже забыть о предательстве. Это действительно последние ангелы на земле. И их, к сожалению, очень часто обижают.

Светлана Химченко

Что нужно знать перед тем, как взять животное из приюта?

Прежде всего надо понимать, что вы берете домой живое существо со своим характером, привычками, проблемами со здоровьем. Надо резервировать время, чтобы работать с животным — за один день вы не воспитаете домашнего любимца, который будет хорошо знать, что можно делать, а что — нет. Если вы работаете и постоянно отсутствуете дома, животное лучше не брать.

— На своем опыте вижу, что щенку из приюта, как маленькому ребенку, надо все объяснять, терпеливо относиться к его ошибкам, — рассказывает основательница зоозащитной лиги Одессы и Одесской области «Милосердие» Анастасия Химченко-Левадко, — Иногда, чтобы найти общий язык с новым членом семьи, понадобится потратить месяц-два, а может, и больше. Вы должны понимать, есть ли у вас это необходимое время, терпение и желание много общаться с собакой.

Анастасия Химченко-Левадко

Если животное из приюта, времени понадобится еще больше. Особенно, если вы берете взрослую собаку или кошку, которая социализировалась в других условиях другой семьи.

Далее надо подготовить дом к приезду нового жильца. Обязательны сетки на окнах, чтобы кот не выпал, надо убрать предметы, которые опасны для животных или могут их травмировать, выбрать место, где животное будет спать. Можно даже разместить несколько мест, чтобы домашний любимец сам выбрал то, где ему будет комфортнее. Чтобы не страдали квартира, ноги хозяев, нужны интересные игрушки. Тогда животному будет чем заниматься и не будет охотиться за хозяевами, как за игрушками.

В ожидании пап и мам

Как приручить собаку с фронта?

Анастасия подчеркивает, что собаки из зон боевых действий стрессируют, бывает, что долго не едят, не могут привыкнуть к вольерам — они не понимают, почему дом сменился на вольер. Нужно время, чтобы они привыкли к громким звукам, новому расписанию жизни и новым отношениям с владельцами, если их берут в семью. Иногда процесс реабилитации длится достаточно долго.

За годы работы сотрудники также заметили, что животные умеют долго ждать «своего» человека. Ни на кого не реагируют, а как приходит их человек, — начинают активно общаться, меняются их настроение и отношение к жизни. Есть собаки, которые жили в приюте где-то по три года, и только когда приходили конкретные люди, они начинали проявлять интерес, демонстрировать, что именно с этим человеком хотят пойти в новую семью.

Неужели сегодня я стану домашним

Кому не позволят взять животное из приюта?

Мы не часто задумываемся над тем, что права бездомного животного надо защищать. Особенно, когда они оказываются в новой семье. Исходя из этого, в «Ковчеге» советуют приехать в приют несколько раз, посмотреть на подопечных, чтобы убедиться, что вы действительно нашли своего любимца, пообщаться с ним.

Здесь разработали анкету для опроса и определенные ограничения:

В приюте не отдают животных людям, которые арендуют жилье. Настроение владельца квартиры может измениться и он запретит держать в ней кошку или собаку. И животное может снова оказаться на улице. Договор с приютом обязывает информировать о том, как чувствует себя взятое животное, об изменениях условий жизни, о намерениях переезда. При таких условиях обязательным является возвращение подопечного в приют. В приюте не отдают подопечных в семьи, где есть дети в возрасте до 12 лет. Потому что это возраст, когда ребенок может проявить агрессию — он активно изучает окружающий мир и может относиться к животному исключительно как к игрушке, не понимая, что ему может быть больно, что ему можно что-то сломать. Обязательными являются стерилизация и все прививки (а не только против бешенства).

Если у вас нет достаточно времени, чтобы заниматься животным, или этому мешают ваши условия жизни, не волнуйтесь. Приют всегда нуждается в помощи кормами, лекарствами, строительными материалами, деньгами.

Елизавета Шкрабак

— У нас есть интересная традиция — люди, которые брали животное, приводят своих друзей, и они тоже выбирают себе домашних любимцев, — говорит пресс-секретарь приюта Елизавета Шкрабак, — Очень важно, чтобы этот выбор был сознательным и просчитанным. Тогда все удастся — и обездоленное животное станет самым счастливым и никогда не окажется на улице.

О приюте «Ковчег»

Приют «Ковчег» существует с 2001 года. Сейчас здесь заботятся о 700+ собаках и 200+ котах. Узнать о том, как правильно обращаться с животными, кто из них ищет дом, какая помощь нужна приюту, можно в социальных сетях.

Читайте также: