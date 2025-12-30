Ключевые моменты:

В регион поступила первая партия вакцины против ВПЧ.

Для девочек 12–13 лет прививка бесплатная.

Вакцинация помогает снизить риск онкологических заболеваний.

Бесплатная прививка от ВПЧ для детей: что нужно знать родителям

Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний получил первую партию вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ). Сейчас препарат распределяют по районам области, чтобы уже с 1 января вакцинация стала доступной для детей.

Для девочек в возрасте 12–13 лет прививка против ВПЧ является бесплатной и включена в Национальный календарь профилактических прививок. Это важный шаг для защиты здоровья ребенка и снижения риска развития онкологических заболеваний в будущем.

Медики отмечают, что вакцинация до начала половой жизни является самым эффективным способом защиты от болезней, связанных с вирусом папилломы человека.

Родителям советуют не откладывать и обратиться к семейному врачу или педиатру, чтобы получить дополнительную информацию и записать ребенка на прививку.

Напомним, календарь обязательных прививок на 2026 год охватывает защиту от 11 опасных инфекций: туберкулез, гепатит В, корь, паротит, краснуха, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, ХИБ-инфекция и ВПЧ.

