Ключевые моменты:
- Круглосуточный Городской центр реинтеграции предоставляет приют, одежду, горячую еду, медосмотр, самообслуживание.
- Есть генераторы, запасы воды и еды.
- Сообщайте о бездомных, ведь это спасает жизнь.
Давайте помогать друг другу
Одесские власти призывают одесситов не быть равнодушными и сообщать о людях без постоянного жилья, ведь своевременная помощь может спасти жизнь.
В Одессе круглосуточно функционирует Городской центр реинтеграции без определенного места жительства. Здесь они получают не только временное убежище, но и комплексную помощь для восстановления нормальной жизни.
Какая поддержка доступна в Центре:
- Приют и базовые нужды: койко-место, теплая одежда, горячее питание.
- Медицинская помощь: первичный осмотр и, при необходимости, направление в медучреждение.
- Самообслуживание: возможность самостоятельно приготовить еду из предоставленных продуктов.
- Автономность в любых условиях центр оснащен генераторами, запасами воды и пищи.
Следует отметить, что заведение рассчитано на 174 места, но во время сильнейших морозов их расширяют.
Контакты и адреса:
- Женское отделение: Балтская дорога, 2 (ост. «Ярмарочная площадь»), тел.: (048) 705 32 17.
- Мужское отделение: ул. Циолковского, 1 (ост. «Завод Шустов»), тел.: (048) 732 61 85 (круглосуточно), (048) 732 40 18 (с 9:00 до 17:00).
Если вы заметили человека в затруднении на улице, немедленно сообщите о нем в Центр или помогите связаться со специалистами по указанным адресам и телефонам.
