Ключевые моменты:

Круглосуточный Городской центр реинтеграции предоставляет приют, одежду, горячую еду, медосмотр, самообслуживание.

Есть генераторы, запасы воды и еды.

Сообщайте о бездомных, ведь это спасает жизнь.

Давайте помогать друг другу

Одесские власти призывают одесситов не быть равнодушными и сообщать о людях без постоянного жилья, ведь своевременная помощь может спасти жизнь.

В Одессе круглосуточно функционирует Городской центр реинтеграции без определенного места жительства. Здесь они получают не только временное убежище, но и комплексную помощь для восстановления нормальной жизни.

Какая поддержка доступна в Центре:

Приют и базовые нужды: койко-место, теплая одежда, горячее питание.

Медицинская помощь: первичный осмотр и, при необходимости, направление в медучреждение.

Самообслуживание: возможность самостоятельно приготовить еду из предоставленных продуктов.

Автономность в любых условиях центр оснащен генераторами, запасами воды и пищи.

Следует отметить, что заведение рассчитано на 174 места, но во время сильнейших морозов их расширяют.

Контакты и адреса:

Женское отделение: Балтская дорога, 2 (ост. «Ярмарочная площадь»), тел.: (048) 705 32 17.

Мужское отделение: ул. Циолковского, 1 (ост. «Завод Шустов»), тел.: (048) 732 61 85 (круглосуточно), (048) 732 40 18 (с 9:00 до 17:00).

Если вы заметили человека в затруднении на улице, немедленно сообщите о нем в Центр или помогите связаться со специалистами по указанным адресам и телефонам.

