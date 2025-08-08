Ключевые моменты:

Причина загрязнения — не только природные явления, но и канализационные сбросы в акваторию Одесского залива;

С 2022 года стоки с ООС «Северная» перенаправлены из Хаджибейского лимана прямо в море;

Объем сброса — до 120 000 м³/сутки, что эквивалентно 48 олимпийским бассейнам недостаточно очищенной воды;

В воде остаются патогены, создающие идеальные условия для бурного роста водорослей;

Водоросли покрывают пляжи, начинается гниение, появляется неприятный запах;

Владислав Балинский призывает к модернизации очистных сооружений, особенно СБО «Северная» и «Южная»;

Предлагается использовать очищенную воду для поддержания лиманов и полива.

Канализационные стоки «Глубоководного выпуска» могут перемешиваться с водами Одесского залива

С 2022 года, по распоряжению бывшего главы Одесской ОГА Максима Марченко, стоки с очистных сооружений «Северная» перенаправлены из Хаджибейского лимана на прямой сброс в море.

По словам Владислава Балинского, ежедневно в залив попадает до 120 000 м³ недостаточно очищенной воды — это около 48 олимпийских бассейнов. И все это — круглогодично попадает в мелкий, почти замкнутый Одесский залив, где естественное промывание течениями зависит от направления ветра. В ней остаются аммоний, фосфаты, органика и патогены, что создаёт благоприятную среду для бурного роста водорослей (кладофора, энтероморфа), гниения и неприятного запаха на пляжах.

“Начинается гниение, образование бактериальных слоев и появление неприятного запаха — прямо на пляжах. Уже сейчас море местами непригодно для купания, а туризм — под угрозой”, — отмечает Владислав Балинский.

Эколог отмечает, что Одесский залив является мелководным шельфом с соответствующими глубинами и ландшафтом морского дна. Глубины, пригодные для классического подхода с использованием глубоководного сброса стоков, находятся почти в 100 километрах от одесского побережья, тогда как проект «Глубоководного выпуска» предусматривает всего 4 км.

В зависимости от метеорологических условий, канализационные стоки «Глубоководного выпуска» могут перемешиваться с водами Одесского залива и циркулировать вдоль одесских пляжей.

Балинский призывает к модернизации очистных сооружений, особенно «Северной» и «Южной» станций. Он предлагает использовать очищенную воду для поддержания уровня в Хаджибейском и Куяльницком лиманах и полива зеленых зон города, но только после дополнительной фильтрации.

По теме: Куяльник почти высох, а его берега покрыла розовая соль