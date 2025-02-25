Об этом рассказали в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

Инспекторы отметили, что во время неоднократных обследований пляжа «Черноморка», в том числе и на основании обращений граждан, каждый раз фиксируется накопление сточных вод на песчаной зоне с последующим попаданием загрязненных вод в море.

Экологи постоянно фиксируют превышение нормы допустимой концентрации в морской воде по таким веществам как азот, железо, нитриты и др.

В августе 2022 года вопрос работы станции был рассмотрен на Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОВА, которая обязала городскую и областную власти определить балансодержателя КНС «Черноморка-2» в срок до ноября 2022 года. Однако данное требование фактически выполнено не было.

Одесской прокуратурой было открыто уголовное производство за загрязнение моря по ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что следствие продолжается, а “вопрос установления балансодержателя и ответственных лиц за эксплуатацию и техническое состояние КНС” до сих пор остается нерешенным.

Напомним, в пляжной зоне Аркадии недавно появились сразу два ограждения — возле клубов TrueMan и «Ибица». Арендаторы заявляют, что заборы помогут защитить заведения от поджогов.