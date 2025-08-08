Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 8 — 10 августа.

Первая точка — 16 ст. Большого Фонтана. Представь утро, когда мир еще не проснулся, а ты — уже на берегу, среди шелеста листьев и шепота волн, слушаешь живое пианино. Не концерт. Не выступление. Это — пианотерапия. Сеанс покоя и глубины. Вечерняя и утренняя, она — для души, ищущей эхо.

Среди городского движения, в уюте галереи — искусство говорит громче, чем слова. Короткометражки в формате «Минифест» бьют прицельно в сердце. А на следующий день — открытие выставки, где форма превращается в сопротивление, а искусство становится оружием в нежных руках.

Любишь неожиданности? Тогда Обмен книг вслепую — твое приключение. Выбираешь не обложку, а надежду на встречу с тем, что тебя изменит. А если ищешь, с кем разделить вечер — загляни на Ротонду, где состоятся музыкальные события ко Дню молодежи.

Тем, кто обожает городскую романтику предлагаем прогулку во времени по музею электротранспорта. В старинном депо вас ждет грохот трамвайных рельсов и запах мазута. Вечер воскресенья можно провести в Летнем театре, где поэзия и музыка обнимутся в спектакле «Я» от театра «К». Интимном. Искренней. Настоящий.

Эти несколько дней — не календарь. Это карта сердца. Выбери точку, где откликнется — и приходи. Потому что город звучит, когда ты в нем.

Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В. Фонтана

Когда: 8 – 10 августа, 18:00



Что: Подборка украинских короткометражных лент в формате «Минифест»

Где: Соборная площадь, 2, Галерея «Диалоги»

Когда: 8 августа, 19:00



Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В. Фонтана

Когда: 9,10 августа, 05:48



Что: Открытие выставки Виктора Виноградова «Сопротивление формой»

Где: Соборная площадь, 2, Галерея «Диалоги»

Когда: 9 августа, 16:00



Что: Концерт камерного оркестра Black Sea Orchestra

Где: Городской сад, Ротонда

Когда: 9 августа, 16:00



Что: Обмен книг вслепую

Где: Ковальская, 30, Книжный магазин Есть

Когда: 9 августа, 16:00



Что: Встреча на Ротонде ко Дню молодежи

Где: Городской сад

Когда: 9 августа, 18:00



Что: Экскурсия по музею электротранспорта

Где: Алексеевская, 21-а, Депо

Когда: 10 августа, 12:00



Что: Музыкально-поэтическое представление «Я»

Где: Городской сад, Летний театр

Когда: 10 августа, 17:00





