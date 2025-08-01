Ключевые моменты:

Сильный шторм в конце июля выбросил на пляжи Одессы большое количество морских водорослей

Уборка водорослей ведется с помощью техники и неравнодушных отдыхающих

Откуда на одесских пляжах водоросли

В конце июля Черное море сильно штормило. После того как шторм утих, одесситов и гостей города ждал еще один сюрприз природы.

В последние дни июля социальные сети заполонили фотографии и видео с зелеными пляжами в Одессе. На побережье выбросило большое количество водорослей. Морских водорослей на побережье Одессы настолько много, что далеко не каждый отдыхающий решится купаться в Черном море после сильного шторма.

Местами водорослей настолько много, что складывается впечатление, будто побережье покрывают зеленые ковры. На некоторых пляжах водорослей меньше, поэтому есть возможность свободно зайти в море, которое наконец-то перестало штормить. Из видео в сети видно, что водоросли с пляжей начали убирать, используя специальную технику. Также за уборку взялись неравнодушные отдыхающие, которые стремятся к чистому отдыху у моря.

Читайте также: