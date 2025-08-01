Ключевые моменты:
- Сильный шторм в конце июля выбросил на пляжи Одессы большое количество морских водорослей
- Уборка водорослей ведется с помощью техники и неравнодушных отдыхающих
Откуда на одесских пляжах водоросли
В конце июля Черное море сильно штормило. После того как шторм утих, одесситов и гостей города ждал еще один сюрприз природы.
В последние дни июля социальные сети заполонили фотографии и видео с зелеными пляжами в Одессе. На побережье выбросило большое количество водорослей. Морских водорослей на побережье Одессы настолько много, что далеко не каждый отдыхающий решится купаться в Черном море после сильного шторма.
Местами водорослей настолько много, что складывается впечатление, будто побережье покрывают зеленые ковры. На некоторых пляжах водорослей меньше, поэтому есть возможность свободно зайти в море, которое наконец-то перестало штормить. Из видео в сети видно, что водоросли с пляжей начали убирать, используя специальную технику. Также за уборку взялись неравнодушные отдыхающие, которые стремятся к чистому отдыху у моря.
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