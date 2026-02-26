Ключевые моменты:

С 3 марта 2026 года АЗС смогут продавать безрецептурные лекарства.

Для этого потребуется лицензия и фармацевт в штате.

Юристы указывают на противоречие с законом «О лекарственных средствах».

Водители поддерживают идею, аптечные сети — критикуют.

С 3 марта 2026 года в Украине вступает в силу постановление Кабинета Министров №1803, которое разрешает продавать безрецептурные препараты на автозаправочных станциях. В правительстве поясняют: это должно улучшить доступ к базовым лекарствам во время войны и блекаутов.

Для Одесской области решение особенно актуально — регион имеет значительный транзитный трафик, а большинство крупных АЗС работают с генераторами даже во время отключений электроэнергии.

В то же время АЗС обязаны получить лицензию, обеспечить надлежащие условия хранения и иметь в штате специалиста с фармацевтическим образованием. Юристы подчеркивают: действующий закон разрешает продажу лекарств только в аптеках и аптечных пунктах, что может привести к правовым спорам.

Лицензирование и персонал: жесткие требования к АЗС

Для начала продажи медикаментов автозаправочная станция не обязана открывать полноценный аптечный пункт, однако должна выполнить ряд строгих условий:

Лицензия: получение специального разрешения от Гослекслужбы по форме, адаптированной под формат АЗС.

Условия хранения: оборудование помещений в соответствии с температурными и техническими требованиями производителей препаратов.

Квалифицированный специалист: наличие в штате ответственного лица с высшим образованием по специальности «Фармация, промышленная фармация» (не ниже начального уровня).

На этого специалиста возлагается контроль системы качества и условий хранения препаратов. Такие требования означают дополнительные расходы для бизнеса на поиск дефицитных кадров и переоборудование торговых залов.

Законодательные коллизии: допускает ли закон «аптеку на заправке»

Юристы указывают на существенное несоответствие между постановлением правительства и профильным законодательством. Согласно Закону Украины «О лекарственных средствах», розничная торговля лекарствами разрешена исключительно в аптеках и аптечных пунктах.

АЗС по своей сути не является медицинским учреждением, а само понятие «автозаправочная станция» в контексте торговли медикаментами четко не определено. Это создает риски оспаривания лицензий и юридической путаницы при проверках.

Что говорят одесситы: удобство и безопасность в дороге

Несмотря на юридические нюансы, большинство опрошенных водителей и путешественников воспринимают инициативу положительно. Основными преимуществами называют:

Доступность: возможность купить жаропонижающие или обезболивающие средства круглосуточно на трассе. Скорость: отсутствие необходимости искать аптеку в незнакомых населенных пунктах во время поездок. Автономность: АЗС обычно обеспечены генераторами, что важно во время блекаутов.

Олександра:

— Мне очень нравится, что с марта на АЗС смогут продавать безрецептурные препараты от головной боли, температуры, кашля. Это действительно правильно — в дороге часто что-то случается, и возможность быстро купить необходимое средство прямо на заправке сделает поездки более спокойными и безопасными. Отличная инициатива, которая свидетельствует о внимании к комфорту людей.

Юрий:

— По характеру своей работы я часто езжу в командировки по всей Украине. Если заболел в поездке, на врача и больницы обычно нет времени. АЗС по пути — это находка для уставшего путешественника: можно остановиться, согреться, что-то поесть. В целом восстановить силы и ехать дальше. Если к этому сервису добавят еще и медицинские препараты для улучшения самочувствия, это будет очень удачное решение.

Татьяна:

— На мой взгляд, инициатива с продажей лекарств на АЗС очень актуальна. Идет война, кроме того в дороге иногда происходят ситуации, которые требуют быстрой помощи. Поэтому лекарства на АЗС действительно нужны.

Позиция фармрынка: «Ирония и риски для отрасли»

Представители аптечных сетей настроены скептически. Павел Шандра, основатель сети «Ситимед», считает такое решение непоследовательным. По его мнению, вместо дерегуляции и борьбы с монополией дистрибьюторов государство создает неравные условия игры.

— Окей, если правительство решило начинать движение к Европе именно с АЗС, тогда давайте пойдем дальше. Отменим фиксированный перечень товаров для аптек, пусть сами решают, что и где продавать. Можно начать выдавать посылки или продавать неаптечную косметику, а то и продукты. Морозильные камеры у нас есть — будем хранить молочку или полуфабрикаты. Зашел за парацетамолом — купил блины или вареники. Добавим в холодильники к минеральной воде бутылки крафтового пива и игристого. Полный сервис. Логика же симметричная, правда?

Специалисты отрасли подчеркивают, что лекарства — это специфический товар, требующий профессиональной консультации, которую персонал АЗС предоставить не сможет.

— Ирония иронией, но вместо решения действительно острых проблем — дерегуляции, монополии двух дистрибьюторов, кризиса нехватки фармацевтических специалистов — государственная политика превращается в цирк, — говорит Павел Шандра. — Если хотите что-то менять, делайте это системно, как в свое время в Грузии, где разрешили согласовывать импорт лекарств декларативно, а регистрацию — автоматически, если препараты уже зарегистрированы в ЕС и США.

Когда лекарства фактически появятся на полках АЗС?

То, что постановление вступает в силу 3 марта, не означает мгновенного появления лекарств на заправках. Эксперты прогнозируют длительный переходный период:

Подготовка документов: процесс лицензирования может занять от 3 до 6 месяцев.

Логистика: налаживание поставок небольших партий безрецептурных препаратов.

Скепсис сетей: представители некоторых крупных сетей АЗС уже заявили, что не планируют заниматься этим направлением из-за сложности администрирования.

Существует риск, что инициатива повторит судьбу «параллельного импорта» лекарств: процедуру упростили, но реального снижения цен или массового ввоза препаратов люди так и не ощутили.

Ранее мы сообщали, что раненый ветеран из Одессы представит Украину на соревнованиях военных в США.

Также мы подготовили пошаговую инструкцию, как оформить инвалидность в 2026 году после ликвидации МСЭК.

Читайте также: В Одесской областной больнице открыли новую локацию для помощи онкопациентам