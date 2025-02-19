Административно-территориальная реформа в Украине по-разному повлияла на села и поселки. Где-то стало еще хуже, а где-то наоборот — села начали развиваться, даже в условиях войны. Сегодня наш рассказ о селе, которому после полного упадка наконец повезло — после реформы оно стало административным центром громады. Это село Буджак Болградского района (бывшее Бородино, бывшего Тарутинского района).

Сокровище, украденное у бородинцев Россией

Начнем с историко-краеведческого музея, который находится в лицее. Музею уже почти 70 лет, им занимается Лилия Зверева, которая работает в школьной библиотеке. Здесь представлено около сорока экспозиций и собраны более полутора тысяч экспонатов: предметы быта, документы, фотографии, одежда. Есть и памятные вещи с сегодняшней войны — их передали музею военные ВСУ, уроженцы Буджака, и семьи погибших на войне земляков.

При музее работает кружок «Юный экскурсовод». Конечно, самые активные посетители музея — школьники, а их любимая экспозиция — «Бородинский клад».

В Одесской области есть более 15 скифских курганов, но Бородинский самый известный не только в Украине, но и в мире.

В 1912 году здесь был найден клад, который датируется началом второй половины одиннадцатого столетия до нашей эры. Состоит он из предметов оружия — шести нефритовых боевых топоров, двух серебряных и бронзовых наконечников копья и одной втулки к копью, бронзового кинжала и тому подобное. Союз археологов Украины в рамках проекта «Археологическое наследие, украденное Россией» внес его в перечень 12 ценностей, которые были вывезены из Украины в Россию. Сейчас он находится в Московском историческом музее.

В Буджаке дружно живут представители 16 национальностей. Это свободолюбивые, трудолюбивые и гордые люди. Они чаще «против», чем «за». И когда Бородино переименовали в Буджак, также были против — собирались, протестовали, обращались в суд, но впоследствии таки приняли новое название. Что касается территориальной реформы — здесь все были «за», потому что видели в этом возможность возродить поселок.

Оправдались ли за четыре года их надежды, расскажут они сами.

Что важно для пенсионера?

Дмитрий Ковач, пенсионер, бывший председатель поселкового совета:

— Я переехал в Бородино из Петровска в 1975 году. Работал директором Бородинской заочной школы.

Тогда Бородино было в расцвете, чувствовалось, что поселок когда-то был райцентром (Бородинский район был ликвидирован в 1962 году). Здесь работало около двадцати предприятий, из них четыре завода — соко-консервный, кирпичный, комбикормовый, завод по производству вина. Были сельхозтехника, сельхозхимия, сортовой участок, инкубаторная станция. В девяностые предприятия начали исчезать — их приватизировали, а потом разрушали, или просто доводили до банкротства и уничтожали.

Последние двадцать лет поселок превращался в деревню. Я не верил, что реформа что-то изменит, но, даже несмотря на войну, улучшения есть.

Меня как пожилого человека волнует сфера здравоохранения — к врачам приходится обращаться чаще, чем ходить в магазин. Так вот, у нас появилась современная аптека. Начала возрождаться больница. В этом году приехали два врача, заработали рентгенкабинет, УЗИ, лаборатории. Для нас, пенсионеров, это очень важно. Появился стоматологический кабинет. Итак, можно сказать, что после создания громады нам наконец улыбнулась судьба.

Из Одессы вернулась в родной поселок

Ольга Мангул, повар Буджакского лицея:

— Мои родители познакомились, когда учились в Одесском швейном училище. Потом оба работали в бытовом комбинате. Позже — в сельхозтехнике. Я также училась в этом училище, некоторое время жила в Одессе, но потом вернулась сюда.

Моя бабушка — немка, много интересного рассказывала о том времени, когда в Бородино еще жили немцы. Когда немцев выгоняли из Бессарабии в 1940 году, ей удалось остаться — соседи спрятали. Для меня Бородино — это родной дом, где детство было счастливым.

Сейчас оно оживилось — на центральной улице сделали автодорогу, дороги по переулкам, также больница заработала. Есть большой лес, сиреневая роща. Когда к нам приезжают гости — надышаться не могут этим свежим воздухом.

Молодежь, конечно, выезжает, говорит, что в селе некуда пойти, где работать.

Однако если захотеть, занятие можно найти. Например, я уже более десяти лет участвую в художественной самодеятельности — это моя отдушина.

Очень хотелось бы, чтобы, когда закончится война, в Доме культуры сделали ремонт. Когда-то в этом старинном здании находилась лютеранская церковь, об этом свидетельствует мемориальная доска, которую установили бессарабские немцы. Но последний ремонт здесь делали полвека назад. Правда, пять лет назад поменяли крышу, но этого мало.

Люди разные, но живут дружно

Иван Иоргачев, работник таможни:

— Я родом из Вольного (Бессарабская община). Мы с женой педагоги, нам предложили работать в Бородинской школе. Меня поразило то, что в многонациональном Бородино все живут мирно. Вольное — болгарское село, а здесь куча национальностей и у каждого своя кухня, своя культура, а живут дружно.

Честно говоря, думал, что Бородино уже ничего не светит, но теперь вижу положительные изменения. Появились банкоматы, почти закончено строительство детсада, восстанавливается больница, работают офицеры полиции — для них обустроили помещение. Единственное — пока не можем привыкнуть, что мы «буджакцы». Наверное, уже для следующего поколения Бородино станет Буджаком.

Всем мучительно встречать старость на чужбине

Ольга Тарица, администратор социального центра:

— С детства мечтала жить в Бородино — так оно мне нравилось. Я родом из соседней Ламбровки. Мой муж работал в Бородино, ездить было неудобно, поэтому в 1999 году мы переехали сюда. Проблемой было найти работу, поэтому я пошла в школу уборщицей.

Когда была создана громада, началась реконструкция двухэтажного здания — в нем должен был размещаться Социальный центр для пострадавших от семейного насилия. Но началась война, и центр начал принимать переселенцев. Мне предложили здесь работать — теперь я и администратор, и горничная, и уборщица. Люди приезжают с одним чемоданом, мы даем им все необходимое. Но так тяжело видеть, что они остались без крыши над головой, без всего. Особенно пожилых жалко — насколько им болезненно встречать старость на чужбине.

То, что поселок стал центром громады, пошло Буджаку на пользу. А я получила любимую работу.

Пусть закончится проклятая война

Валентина Афанасьева, пенсионерка:

— Я родилась в Бородино, однако после школы переехала в Бендеры, а вернулась в 42 года из-за войны в Приднестровье. И сразу почувствовала, что вернулась домой. Сначала работала в поселковом совете, потом заведующей бытовым комбинатом. В нем работали парикмахерская, цех пошива одежды, мастерская по ремонту техники, сапожная мастерская. Потом все позакрывалось. Люди начали выезжать.

Сейчас какого-то кардинального улучшения не почувствовала, возможно, из-за войны. Закончится она, проклятая, тогда увидим.

Дети сюда не вернутся

Инна Мельник, секретарь Буджакского поселкового совета:

— Мы с мужем местные. Хорошо помню, каким было Бородино моего детства: утром улицы были заполнены людьми, которые бежали на работу кто на завод, кто в больницу, кто в сельхозтехнику. Бородино было живое. А сколько магазинов работало: трикотажный, обувной, хозяйственный, «комиссионка», книжный, галантерейный, пять продовольственных.

Со временем жизнь здесь будто остановилась. Но за последние двадцать лет сделали газификацию, провели водопровод, обустроили парк, кладбище, семья Палариевых построила красивую церковь.

После того как Буджак стал центром громады, сделано было немало. Однако людей все меньше, как и всюду в селах. В основном это люди в возрасте 40 и старше. В прошлом году родилось всего два ребенка — это говорит о том, что через шесть лет у нас даже первого класса не будет. Председатель громады Иван Кюссе понимает это и старается удержать молодежь. Берет на работу с последних курсов вузов, создает хорошие условия, ищет инвесторов. Но ведь война.

Наши дети любят приезжать в гости, но свою жизнь они не свяжут с селом. И никакая реформа их не вернет обратно.

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