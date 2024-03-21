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Великий украинский державник: 385 лет со дня рождения гетмана Ивана Мазепы

Великий украинский державник: 385 лет со дня рождения гетмана Ивана Мазепы

В марте исполняется 385 лет со дня рождения гетмана Ивана Мазепы (1639-1709) — фигуры незаурядной, противоречивой и таинственной. Первую лекцию о нашем Мазепе прочитал доктор исторических наук, профессор Тарас Гончарук. Это событие прошло в Одесской областной универсальной научной библиотеке им. М. Грушевского.

«От Богдана до Ивана не было гетмана!»

«От Богдана до Ивана не было гетмана!» — так «трактует» деятельность Ивана Мазепы известная украинская пословица. Однако, как подчеркивает Гончарук, до сих пор продолжаются и многочисленные споры вокруг этой выдающейся фигуры. А еще есть эти самые «белые пятна» вокруг его биографии, которые мешают многим и многим «познать» все величие Ивана Мазепы.

Даже его день рождения — 20 марта — это «условная» дата. Ведь исследователями называются и другие…

Внутренняя политика гетмана была направлена на создание украинского государства западноевропейского образца, формирование аристократической верхушки украинского общества, закрепление прав и привилегий украинских городов и монастырей.

Кроме того, Иван Мазепа заботился о состоянии образования, науки, искусства и религии, слыл опекуном и защитником православной церкви, отличился и как искренний меценат. Об этом сообщают нам многочисленные Универсалы самого гетмана.

Как выдающийся государственный деятель заботился не только об экономическом и военном могуществе Украины, но и о ее культуре, о подъеме образования, науки, искусства, укреплении авторитета церкви.

С детства учился военному делу, ездил верхом, фехтовал. Образование получил в Киево-Могилянской коллегии… В течение жизни овладел восемью иностранными языками….

Жизнь гетмана, как рассказывает Тарас Гончарук, овеяна легендами. Потом они и станут «источником» для многих тех же «белых пятен» в биографии гетмана: «было или не было?!»

Как рождаются мифы…

Тарас Гончарук

Вот вам только один пример, который приводит лектор. Во время службы при дворе Яна II Казимира у Ивана Мазепы был конфликт со шляхтичем Яном-Хризостомом Пасеком, едва не закончившимся дуэлью. Что потом? Ян-Хризостом Пасек издает собственные «Воспоминания», которые, мягко говоря, очень далеки от правды. Что же писал автор «Воспоминаний»? Мол, любовницей Мазепы была жена выдающегося магната Речи Посполитой. Когда мужчина узнал это, приказал своим слугам поймать виновника, привязать к дикой лошади и пустить степью…

Так и рождаются легенды: историк Сергей Павленко, изучая реалии 1660-х годов, пришел к выводу, что вся эта пикантная история — миф… Но ведь она вошла в художественную литературу, художники даже писали картины на эту «тему». И так далее: мол, Мазепа даже какое-то время работал натурщиком у художников Европы… Это, кстати, тоже легенда. Вот вам и «распространение сведений об Иване Мазепе»…

Универсалы Ивана Мазепы

лекция о Мазепе
лекция о Мазепе
лекция о Мазепе
лекция о Мазепе

Первая лекция, посвященная фигуре Мазепы, была посвящена государственным достижениям гетмана.

Булава гетмана Левобережной Украины в руки Ивана Мазепы попала в 1687 году. Целью Мазепы было объединение казацких земель Левобережья, Правобережья, Запорожья и, по возможности, Слобожанщины и Ханской Украины в составе единого Украинского государства.

Он мечтал об установлении прочной автократической гетманской власти в государстве европейского типа с сохранением традиционной системы казацкого устройства.

Как рассказывает историк, о деятельности Ивана Мазепы как государственника известно из Универсалов Мазепы, которые сохранило для нас время.

Это многочисленные документы о выделении украинской шляхте земель под оборудование рудников, селитровых заводов, кузнечных цехов…

Кроме земельных наделов и разрешений на торги, промыслы, обустройство мельниц, а также на право сбора разных налогов, гетман Мазепа выдает немало Универсалов монастырям, освобождая их от тех или иных налогов и повинностей, а также запрещая полковой и сотенной администрации вмешиваться во внутренние дела монастырских владений…

Мазепа предоставил средства на строительство во всей Гетманщине ряда соборов, построенных в стиле украинского барокко. Собранные от налогов средства гетман вкладывал в строительство Киево-Печерской лавры, строительство большой стены вокруг нее и другие церковные проекты… Кстати, известное украинское барокко еще называется, как рассказывает Тарас Гончарук, «мазепинским» барокко»…

Развитие торговли и промышленности во времена Мазепы способствовало росту городов, в частности их купеческого слоя. Универсалы свидетельствуют: гетман уделял внимание положению крестьян, мещан и, конечно же, казаков

— За двадцать два года, а это очень много, гетманства Мазепы, мирными были тридцать шесть дней, — добавляет Тарас Гончарук.

Но это уже тема других лекций историка о гетмане Иване Мазепе…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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