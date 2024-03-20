«Украинский Юг»: как казаки-мазепинцы переселились на земли Одесщины (видео)

По словам главы Южного межрегионального отдела УИНП Сергея Гуцалюка, второй фильм проекта рассказывает об истории переселения мазепинских казаков в южные регионы Украины, их роли в освоении Юга Украины, и, в частности, Одесщины.

Иван Мазепа (1639-1709) — гетман Украины (1687-1709), выдающийся политический и военный деятель, меценат, дипломат. Его правление обозначилось расцветом украинской культуры и казацкого государства, а его фигура до сих пор остается одной из самых противоречивых в украинской истории.

Иван Мазепа вошел в историю как один из величайших гетманов Украины и остается символом борьбы за украинскую независимость.

Он проводил активную политику централизации власти, что дало возможность укрепить украинскую государственность.

При его правлении значительно выросли торговля, ремесла, образование, культура.

Он активно поддерживал развитие украинского языка, литературы, искусства и архитектуры. Его деятельность существенно повлияла на развитие украинской государственности, культуры и самосознания.

— Имя выдающегося украинского гетмана Ивана Мазепы и отмеченного московской пропагандой «Дикого поля» для многих не переплетается, а зря. Потому что свой земной путь гетман Мазепа завершил здесь — на берегу Днестра… В съемках фильма принимал участие мой боевой побратим одессит Павел Баранов, реконструктор, с которым мы вместе воевали против оккупантов. Он выступает в роли казака Макара Компанийца, — сообщил Сергей Гуцалюк.

Напомним, первый фильм проекта был посвящен городу Белгороду-Днестровскому.

Фото: Facebook Сергея Гуцалюка