Ключевые моменты:

ВСУ добиваются локальных успехов на Донбассе и удерживают стратегические позиции;

ПВО сбивает десятки российских дронов;

Зеленский отверг переговоры в Москве, а Кремль продолжает ультимативные требования.

Украинские войска добились успехов под Константиновкой и Покровском – данные ISW

У ВСУ есть успехи у Константиновки и Покровска, Россия продолжает давить на Донбассе.

Такие данные приводит американский Институт исследования войны (ISW).

По информации аналитиков, украинские силы продолжают удерживать стратегические позиции и добиваться локальных успехов.

Согласно картам ISW, Вооруженные Силы Украины продолжают успешные операции по нескольким ключевым направлениям Донбасса. Украинские войска достигли заметных результатов на Покровском и Северском направлениях, а также на участке Константиновка – Дружковка.

ПВО Украины за ночь сбила большинство из 91 дрона, запущенного Россией

Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 6 сентября противник атаковал 91 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из Курска, Брянска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска (РФ).

По состоянию на 09:00 субботы, противовоздушной обороной сбито/подавлено 68 беспилотников на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

А по информации Воздушного командования «Юг», ночью 6 сентября 2025 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожены два разведывательных БпЛА.

За прошедший день, 5 сентября, сбиты две разведывательные и одиннадцать вражеских ударных дронов.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, с начала сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БпЛА, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов. В течение первой недели сентября взрывы звучали практически во всех регионах Украины.

Президент: «Не поеду в столицу террориста»

«Россия продолжает затягивать эту войну, пытается сделать из дипломатии откровенный фарс. И на это должна быть общая реакция: на обстрелы и разрушения, на игнорирование дипломатических усилий и цивилизованного диалога. Совершенно прав Президент Трамп: чтобы разблокировать дипломатию, нужны действенные ограничения на российскую торговлю нефтью и газом», – отметил глава государства.

Кроме того, президент Украины резко отверг идею Кремля о «мирных переговорах» в российской столице.

«Он может приехать в Киев. Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день под ракетами, под ударами. Я не поеду в столицу этого террориста», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также отметил, что подобные предложения выглядят как попытка Кремля отложить реальную встречу.

Кремль заявляет о мире только «на своих условиях»

Путин выдвинул свой ультиматум: если не будут выполнены все его требования – он будет воевать дальше, пишет BBC.

Позиция Кремля в разговорах с Западом выглядит следующим образом: да, мы хотим мира, но только на наших условиях. Вы отвергаете наши условия? Тогда мира не будет.

Как отмечается, эта бескомпромиссная позиция подкрепляется несколькими факторами. Во-первых, Кремль убежден, что у российских войск инициатива на поле боя. Во-вторых, дипломатические успехи путина на международной арене сделали его невнятным. Еще есть Америка: саммит на Аляске, на который пригласил путина Трамп, прокремлевские медиа восприняли как доказательство того, что Запад не смог изолировать россию.

Когда пути говорит о «свете в конце тоннеля», он представляет путь к победе россии, резюмирует издание.

ГУР: война может завершиться к концу 2026 года, но есть условия

Война может закончиться до конца 2026 года, но для этого должно совпасть много факторов, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов в интервью «Новости LIVE».

«Безусловно, есть признаки внешние, внутренние, экономическая ситуация в россии, их потери, которые свидетельствуют о тех или иных показателях. Но реальная ситуация на поле боя – это реальная ситуация на поле боя», – отметил он.

Также Юсов добавил, что сейчас россияне изготавливают ежемесячно 2700 «шахедов» и делают также так называемые дроны-обманки. Такие БпЛА хоть и не наносят ущерба, но заставляют тратить ценные ресурсы на их перехват.

Тем не менее, выпускать тысячи «шахедов» ежедневно рф не способна технически, однако в последнее время совершает комбинированные атаки.

Также Юсов рассказал, что на территории Украины находятся около 700 тысяч российских военных. По его словам, эта цифра учитывает не только регулярные войска, но и силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию.

«Значительная часть размещена в Донецкой области, что свидетельствует о приоритете врага», – сказал представитель ГУР.

Что касается бойцов КНДР, то по словам Юсова, они остаются только на территории России.

Генштаб: за сутки ликвидировано 960 оккупантов и сотни единиц техники

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки ВСУ успешно ликвидировала еще 960 «русских Ванек». Также за минувшие сутки Силы обороны уничтожили: