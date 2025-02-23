Проукраинский митинг в Чикаго
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Участники проукраинской акции держали в руках флаги Украины и плакаты с лозунгами, призывая к поддержке украинцев и осуждая политику Трампа в отношении российско-украинской войны и его попытки договориться с российским диктатором путиным, развязавшим эту кровопролитную войну.

На фото, которые сделал представитель «Одесской жизни», запечатлены моменты этого важного события:

Проукраинский митинг в Чикаго-2

Проукраинский митинг в Чикаго-3

Проукраинский митинг в Чикаго-4

Проукраинский митинг в Чикаго-5

Проукраинский митинг в Чикаго-6

 

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