Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 18:36. Мониторинговые Телеграм-каналы сообщили об угрозе применения баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Вскоре стало известно о пуске ракеты (какой именно, пока неизвестно) и повышенной угрозе для Одессы (и снова Киевский район, Таирова), Черноморска и Затоки.

Спустя пару минут радары зафиксировали еще одну скоростную цель – на Каролино-Бугаз, а мониторинговые паблики сообщили о цели на высоте 700 метров и скорости 500 км/ч.

В 18:53 в Одессе прозвучали взрывы. По всей вероятности, это отработала наша ПВО, поскольку уже в 18:58 был дан отбой.

Тем не менее, расслабляться рано: в районе Черноморска был за мечен дрон-разведчик (ранее сообщалось о фиксации подобного дрона в районе Пивденного), так что не исключены повторные пуски (тем более, что 23 февраля – как-никак сакральная для россиян дата),

Ранее в Воздушных силах рассказали, ожидают ли массированного удара по Украине 24 февраля – третью годовщину с начала полномасштабного вторжения России в Украину.