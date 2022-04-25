Сотни жителей Кракова прошли маршем в поддержку Украины (фоторепортаж)

На минувших выходных в польском городе Кракове состоялся большой марш в поддержку Украины.
Как сообщает побывавшая на месте корреспондент «Одесской жизни», по городу прошли сотни людей. Из-за марша был перекрыт для проезда не только центр Кракова, но и те улицы, где движение транспорта ранее никогда не останавливалось.
«Потому что поляки поддерживают Украину. Ибо цивилизованный мир понимает, за что сегодня воюют украинцы»,
– отмечает наш корреспондент.
Больше подробностей – на фото:
Также стоит отметить, что это далеко не первая акция в Польше и в частности, в Кракове в поддержку Украины и украинцев.
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