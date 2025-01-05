Остров Слез в США: как забуксовала эмиграция в Америку

Для одних — остров Свободы, для других — Слез

«Первая группа депортированных мигрантов прибыла из США в Гватемалу».

И вот на какие мысли натолкнула автора эта облетевшая совсем недавно многие мировые СМИ информация. В первые числа января, только далекого 1892 года, т.е. ровно 133 года назад, на острове Эллис в Нью-Йорке открылся эмиграционный пункт, в котором делали свой первый шаг со сходней трансатлантических пароходов искатели заокеанского счастья.

Побывал на этом острове и автор этих строк — «всего» 20 лет назад, в 2005 году, в составе группы херсонских журналистов, приглашенных Конгрессом в США для ознакомления с работой ведущих тамошних СМИ.

В культурной программе была, помимо прочего, поездка в Нью-Йорке на островок Либерти (в переводе — Свободы), к статуе Свободы. Ну и по дороге мы заглянули на остров Эллис. Бродили там одни туристы… А в пиковый период наплыва иноземцев (1892-1924гг.) через иммиграционный пункт на этом острове прошло порядка 12 млн. людей, потомки которых сейчас составляют около 40%(!) населения США.

Вспомнились мне тогда большие глаза маленького мальчика, который через окно карантинного пункта на острове Эллис разглядывал статую Свободы. Это кадр из любимого кинофильма «Крестный отец», а из мальчика потом вырос дон Карлеоне…

Островок сначала был безымянным, а когда его выкупил некий Сэм Эллис, получил название по его фамилии. Там организовался маленький поселок со спальнями, кухнями, банями, больницей. Функционировал этот иммиграционный пункт до 1943 года.

В 1990-е здание иммиграционной службы стало музеем, символизирующим «золотую дверь» в страну реализации надежд и мечтаний. Но у острова Эллис было ещё одно, неофициальное, название — остров Слёз.

Просто некоторым прибывшим по разным причинам отказывали в праве остаться в США — отсюда и слезы… И вот сейчас — вновь слезы изгоняемых. Правда, ситуация, приведшая к этому, изменилась.

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Лишние мигранты

Миллионы граждан латиноамериканских стран без малейшего разрешения иммиграционных служб через неконтролируемую(!) границу с Мексикой годами проникали в США. И вот новоизбранный президент Трамп заявил, что незамедлительно вышлет из США для начала до 1 миллиона нелегалов!

По данным отчета Министерства внутренней безопасности США за 2022 год, более 40% иммигрантов, нелегально проживающих в США, были из Мексики, что составляет 4,8 миллиона из 11 миллионов. За ней следовали Гватемала, Сальвадор и Гондурас (не путать с россией!), которые в совокупности составляли более 20% от общего числа.

Вот Гватемала и выразила готовность принимать граждан и своих, и других стран Центральной Америки, депортированных из США. Этот шаг рассматривается как часть усилий страны по установлению позитивных отношений с будущей администрацией Трампа.

Созданную французским скульптором Фредериком Огюстом Бартольди Статую Свободы открыли в 1886 году. Выступивший на этом мероприятии президент США сказал: «Мы не забудем, что свобода сделала Америку…»

Что ж, это действительно так, в том числе и свобода выбора этой страны для проживания. Но иногда свобода, как отметил наш мудрый одессит Жванецкий, напоминает светофор, у которого включены все три огня сразу. А это уже хаос. Вот его-то и грозится побороть Дональд Трамп. Ну и флаг ему в руки. Лишь бы он хаос не превратил в Хаос…

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