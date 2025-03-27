Почему остров, покрытый льдом, назвали «Зеленой землей»

Для начала – немного истории и географии. Ведь для большинства из нас Гренландия – это terra incognita, неизвестная земля (этой латинской фразой с давних времен в картографии обозначали неведомые территории).

Гренландия – самый большой остров в мире. Он – автономная единица в составе Датского королевства. Омывается остров Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Площадь его – почти 2 миллиона 200 тысяч квадратных километров, размеры – 2700 на 1300 км. Население около 57 тысяч душ, крупнейший населенный пункт – городишко Нуук, порядка 19 тысяч человек.

Более 80% территории острова – под ледяным покровом и ледниками. Только очень малая часть свободной ото льда земли пригодна для земледелия. Это ограничивает область заселения людьми узкими прибрежными полосами.

Ну и откуда, спросите, такое неуместное название у острова с арктическим климатом!? Ведь в переводе Гренландия – это «зеленая земля». Есть две версии. По одной из них оно было дано острову из-за наличия зеленой растительности в прибрежных районах благодаря теплому климату в северном полушарии в X-XIII веках.

Европейцами Гренландия была открыта в 982 году: на остров высадились норвежские викинги под руководством Эрика Рыжего, который основал колонию и дал острову название, означающее «Зеленая земля». Так вот, по второй версии, столь неадекватное название было рекламным, с целью привлечь больше поселенцев. Кстати, сын Эрика – Лейф продолжил экспедиции далее на запад и открыл современную Канаду.

Зачем Трампу Гренландия

Трамп не впервые и не первый из президентов США домогается к Гренландии: он пытался купить ее на финише своего первого срока, но Дания «дала ему гарбуза». А в 1946 году «от ворот поворот» получил президент Гарри Трумэн. Он обещал раскошелиться аж на 100 млн долларов – да не срослось.

И вот Трамп пошел на второй заход, но уже не только с «пряником», но и с «кнутом». При этом за минувшие пять лет «вес» Гренландии очень вырос. Во-первых, глобальное потепление: льды отступают, остров становится все более зеленым, а его недра – более доступными. Во-вторых – это многократно возросшая агрессивность россии. И в-третьих – уж сильно «накачал» свои военные и экономические бицепсы вездесущий Китай.

О недрах: в Гренландии есть нефть, уран и (они сейчас у всех на языке!) – редкоземельные металлы, суперважные для современных высокотехнологичных производств. Однако лидер в их добыче – КНР, которую США «любят, как собака палку».

Вот уже 8 лет страны ведут торговую войну, и Трамп усиливает давление, пошлины на многое поднял. «Ответка» не заставила себя долго ждать: Китай прекратил поставки в Америку галлия, германия и сурьмы, широко применяемых в «оборонке».

С украинскими редкоземельными металлами «дело ясное, что дело темное», а Гренландия – вот она, рядом.

Ну и еще: остров дислоцирован в стратегически важной Арктике, через него рукой подать из Европы в Северную Америку. И расстояние до Америки намного меньше, чем до европейской Дании. На острове издавна имеется штатовская военная база, но если США еще более укоренятся в Гренландии, то им будет проще ставить палки в колеса недружественным, мягко говоря, КНР и рф. А эти тоже поглядывают, роняя слюну, на лакомый остров. Китай уже собрался было строить сразу два аэропорта в Гренландии в 2018 году – но тогда Дания убедила власти автономии отдать ей оба контракта.

Остров еще почему «лакомый»: относительно узкий участок Атлантики между Гренландией, Исландией и Великобританией в случае «стычки» эрэфии с Европой становится важнейшим рубежом. Что-то типа уже знакомого нам Панамского канала.

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Аналитики говорят: защищенность этого морского пути гарантирует, если что, отсутствие проблем в доставке войск и техники из США в Европу. Вернее, говорили – до прихода в Овальный кабинет Дональда Фредовича, который все, что только мог, поставил с ног на голову.

В чем Трамп стабилен – так это в желании поглотить остров. Гренландия нужна Америке «для обеспечения безопасности», сказал Трамп. И при этом отказался исключить применение военной силы для аннексии острова! Он бизнесмен до мозга костей, а дело ведь не только в кораблях ВМФ. Этот же участок океана имеет важнейшее значение и для торгового флота. Последнее десятилетие – очень жаркое, и глобальное потепление делает актуальной идею арктического торгового пути. Да и промысловой рыбы «море» в тамошних морях.

«Собиратель американских земель»

И еще: у Трампа есть деньги (большие), есть власть (огромная), не исключено, что будет и Нобелевская премия мира. Но, точь-в точь, как супруге пушкинского старичка-рыбачка, ему этого мало. Он, похоже, хочет стать в один ряд со своими предшественниками – президентами Томасом Джефферсоном и Эндрю Джонсоном, которые прикупили землицы для США – Луизиану и Аляску.

Первый купил у французов Луизиану в начале XIX века, а через полвека Джонсон выторговал Аляску у россиян. Потом для укрепления обороны на подступах к Панамскому каналу США в 1920 году прикупили расположенные вблизи него острова: у Панамы, у Дании, у Никарагуа и у Колумбии. Мелочевка… Трамп хочет войти в Историю, подарив Америке самый большой в мире остров! Купить его!? Да он, как бизнесмен, лучше удавится: по прикидкам некоторых специалистов на эту покупку понадобится несколько триллионов долларов (триллион это тысяча миллиардов). Нет, ему проще Гренландию…получить. На блюдечке с голубой каемочкой, как любил говорить такой же «бизнесмен» Остап Бендер.

Дания остров продавать не собирается, в деньгах не нуждается. Но последнее слово все равно за Гренландией. Согласно подписанному в 2009 году соглашению с Данией, Гренландия может получить независимость, но лишь после проведения референдума. Проводить его, или нет, решает местная власть.

Так вот, 11 марта 2025 года там состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия «Демократы», выступающая за проведение референдума о независимости, победила с 30% голосов. У партий, занявших 2-е и 3-е места, в программах тоже есть тема референдума. О независимости от Дании. Но при этом уже озвучено категорическое (!) нежелание быть подмятыми США. Менее 1% голосов набрали поклонники этой идеи.

После этого серьезность желания присоединить Гренландию силой Трамп продемонстрировал, заменив в Белом доме портрет Томаса Джефферсона на портрет президента Джеймса Полка. Мол, Джефферсон, простачок, тупо покупал, а вот Полк – 11-й президент США (1845-1849) ЗАВОЕВАЛ Нью-Мексико и Калифорнию в ходе американо-мексиканской войны, а также у Великобритании «отжал» Орегон.

Что ж, Трампу остается только над входом в Овальный кабинет повесить транспарант с крылатой фразой Джеймса Полка: «Миру нечего бояться военных амбиций нашего правительства». Но в это, похоже, уже мало кто поверит.

Американский десант в Гренландию

А тем временем события развиваются по типу «паровоз летит, колеса стерлися: мы не ждали вас, а вы приперлися». Не паровозом, правда, а самолетом , без официального приглашения в Гренландию собрались советник Трампа по нацбезопасности Волтц, министр энергетики США и жена вице-президента Джей Ди Венса.

Мало кто, кстати, знает, что зовут Венса Джеймс Дэвид, а Джей Ди это его «погоняло» из названий первых букв его имен (J и D). Служба безопасности США заранее доставила на остров бронеавтомобили и агентов службы охраны для обеспечения этого странного, объявленного частным визита.

Но, в итоге, отпускать жену одну Вэнс не решился, и заявил, что вместе с ней с частным визитом планирует посетить Гренландию. А заодно «проверить безопасность на острове».

Вэнс заявил, что некоторые страны могут угрожать Гренландии и использовать ее территорию против США, Канады и местных жителей. Потому он хочет лично осмотреться и во всем разобраться.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде недовольна этим визитом и считает его провокацией.

Относительно недавно там уже «гостил» сынишка президента – Дональд Трамп младший, и тогда, сообщали комментаторы, со всей столицы удалось собрать небольшую толпу граждан, задачей которых было демонстративно «мочиться кипятком» от счастливой перспективы отдаться Штатам. И вот еще более VIP визит. Это явно не туризм, а уточнение того, кто в доме хозяин.

Аналитики Пушкина вспоминают: «здесь русский дух, здесь русью пахнет». Методика апробирована давным-давно. «ОЖ», рассказывая о советско-финской войне 1939 года, напомнила, что перед нападением СССР сформировал в Финляндии т.н. «народное правительство» из коллаборантов, тут же попросивших СССР о «помощи». И страны Восточной Европы точно так же в соцлагерь после Второй мировой «захотели».

Да что там, ведь Крым – более свежая история. Сначала «вежливые люди» с «калашами» крымскому парламенту «помогли», присутствуя в зале, принять «правильное» решение об отделении от Украины, потом т.н. референдум – и «дело в шляпе», аннексия состоялась. Может ли в Гренландии Трамп пойти по такому пути? «Как два пальца об асфальт», полагают некоторые аналитики. «С кем поведешься, от того и наберешься». А Трамп утверждает, что очень даже крепко «корешует» с путиным…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса

Карикатура Алексея Кустовского