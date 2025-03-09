Есть в нашем языке такой очень интересный речевой оборот, можно его назвать риторическим, т.е. не требующим ответа вопросом. Это когда один джентьмен недоволен действиями другого и культурно его спрашивает: «Уважаемый, ты что, лук ел, или так уху ел — без лука?»

Вот и автор этих строк решил задать этот вопрос, да не кому-нибудь, а Дональду Фредовичу Трампу. Согласитесь, немало вопросов у нас всех к нему накопилось.

Итак, прежде всего, понятно, дресс-код для обращения к нему: это святое. Снял я свое любимое худи, а то вдруг ему оно не по душе прийдется и возмутится он: а какого худи ты ко мне в своем худи обращаешься?! Нет, не дам я ему такого повода!

Я приготовился: новую резинку в семейные трусы втянул, носки постирал и на лампочке, как бабушка научила, заштопал, кроссовки гуталином намазал, шнурки отутюжил, стрелку на брюках навёл. Пиджачёк, рубашка, галстук-бабочка: ну всё, теперь можно и обращаться. «Ваше величество, по поводу многих Ваших решений позволю себе побеспокоить Вас чисто гастрономическим вопросом: «Вы как, лук ели, или так уху ели, без лука?»

Ответа пока почему-то нет, и в ожидании его я решил сам поинтересоваться одной из множества задумок 47-го президента США. Итак, какова причина того, что Трамп потребовал «вернуть взад» Панамский канал. История оказалась очччень интересной…

Величественное сооружение

Для понимания — справочные данные из Википедии: это судоходный канал, соединяющий Тихий океан с Атлантическим. Расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама. Длина — 81,6 км, общая ширина — 150 метров, глубина — 12 метров.

Строительство Панамского канала стало одним из крупнейших и сложнейших строительных проектов, осуществлённых человечеством. Он оказал огромное влияние на развитие судоходства и экономики во всём мире, что обусловило его важнейшее геополитическое значение.

Благодаря этому каналу больше не нужно огибать Южную Америку, и морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22,5 тыс. км до 9,5 тыс. км. После недавней модернизации он пропускает суда водоизмещением более 130 тыс. тонн. Для сравнения — тактико-технические данные авианосца США «Рональд Рейган»: водоизмещение — 97 000 тонн, ширина- 76,8 м, осадка — 11,3 м.

Максимальная пропускная способность канала — 48 судов в сутки. Среднее время прохода судна по каналу — 9 часов, минимальное — 4 часа 10 минут. Ежегодно через сооружения канала проходят около 14 тысяч судов. Канал перегружен, поэтому очередь прохода по нему продаётся на аукционах. Суммарная плата за проход судна по каналу может достигать $400 000.

Первоначальный замысел строительства канала, соединяющего два океана, относится к XVI веку, но король Испании Филипп II из религиозных соображений запретил рассмотрение подобных проектов, посчитав: «то, что Бог соединил, человек разъединить не может».

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Как строили Панамский канал

Интерес к каналу ожил к началу XIX века: открытие месторождений золота в Калифорнии вызвало в США повышенный интерес к проблеме канала, и в 1848 США получили монопольное право на постройку канала. Но… в Никарагуа.

Великобритания, чьи владения граничили с Никарагуа, «обуздала» экспансию США, заключив с ними в 1850 году договор о нейтралитете будущего межокеанского канала. В течение нескольких десятилетий США «тянули кота за хвост». И инициатива в разработке Панамского варианта была перехвачена французами.

В 1879 году в Париже создали «Всеобщую компанию межокеанского канала». И французы принялись…»тянуть кота за хвост». Получалось «всё не слава богу»: то проект не такой, то стоимость его недооценили. К 1888 году на строительство канала было истрачено $300 млн (почти в 2 раза больше, чем предполагалось), а выполнена была только треть работ. Малярия и жёлтая лихорадка косили работников, от этих болезней погибли по меньшей мере 20 тыс. человек. Короче говоря, к концу века идея французов «сдулась». И тогда вновь проснулись американцы.

В 1899 году там создали комиссию по постройке канала через перешеек, ассигновали $115 млн. Поприжали Британию отказаться от претензий на совместное управление каналом, воспользовавшись её проблемами во время Англо-бурской войны (1899—1902).

В 1901 году США получили исключительное право на сооружение Панамского канала без Великобритании. Панамского-то панамского, да вот закавыка: Панамы как самостоятельного государства на тот момент не существовало! Это был лишь штат в составе Колумбии, а колумбийский Сенат в 1903 году отказался передать в аренду США на 100 лет за $12 млн. полоску земли для строительства канала.

No problem, решил тогдашний Трамп (это был 25-й президент США Теодор Рузвельт, республиканец, будущий лауреат Нобелевской премии мира): штат Панама пусть отделится от Колумбии, и всё будет чики-пики. Нашли человека, который организовал и возглавил сеператистский «движняк» и при прямом вмешательстве военного флота США осуществил отделение Панамы в ноябре 1903 года.

США получали в вечное владение зону земли для сооружения канала. Кроме того, США стали гарантом независимости Республики Панама и получали права поддерживать порядок в ней в случае, если Панама, по мнению США, оказалась бы неспособной самостоятельно поддерживать порядок.

От имени «Независимой Панамской республики» подписал со США договор тот «наш человек», который организовал и реализовал отделение Панамы. Сделано это было за 2 часа до прибытия в Вашингтон официальной делегации Панамы… Фактически Панама стала протекторатом США.

К сооружению канала военное министерство США приступило в 1904 году. На строительство потребовалось 10 лет, $400 млн и 70 тысяч рабочих, из которых, по американским данным, около 5600 человек погибли.

Нельзя не сказать и о том, что огромными усилиями и деньгами американцы побороли в 1900 году переносчиков жёлтой лихорадки и малярии. Организовали большую экспедицию — 1500 человек. Вырубили и сожгли 30 кв. км кустарников и мелких деревьев, выкосили и сожгли траву на такой же площади, осушили 80 га болот, вырыли 76 км водоотводных канав и восстановили 600 км старых рвов, разбрызгали 570 тонн масел, уничтожающих комариные личинки в очагах размножения. И болезни перестали быть препятствующим фактором!

Утром 10 октября 1913 года президент США Вудро Вильсон в Белом доме нажал на золочёную кнопку. И в то же мгновение мощный взрыв сотряс воздух в 4000 километрах от Вашингтона, на Панамском перешейке. 20 тонн динамита разрушили последнюю преграду, разделявшую воды Атлантического и Тихого океанов.

Первый океанский пароход прошел по каналу 15 августа 1914 года, но большой оползень в октябре помешал открыть движение в том же 1914. Для укрепления обороны на подступах к каналу США прикупили расположенные вблизи острова: у Панамы, у Дании, у Никарагуа и у Колумбии. Официальное открытие канала состоялось лишь 12 июня 1920 года.

В 1977 году в Вашингтоне лидер Панамы Торрихос и президент США Картер подписали договор о передаче панамскому правительству контроля над каналом с 2000 года. Панамский канал контролировался США вплоть до 31 декабря 1999 года, после чего был передан Панаме.

Сейчас Дональд Трамп недоволен слишком высокими тарифами за проход американских судов по Панамскому каналу и планирует вернуть его под контроль США: «Плата, взимаемая Панамой, крайне несправедлива. Этот полный грабеж нашей страны будет немедленно прекращен».

Перед этим он написал, что Панамский канал является «жизненно важным национальным активом» США, а бывший президент Джимми Картер «отдал его за один доллар».

Ежегодно через канал проходит около 40% всех контейнерных перевозок, осуществляемых США. Но! Вторым по величине его пользователем является Китай, и это явно не устраивает Трампа.

Панамский канал — важнейшая логистическая артерия для военных. А КНР, уверен Трамп, все крепче и крепче целуется в десна с Панамой. Его влияние и ноу-хау могут быть использованы для того, чтобы перекрыть канал, обеспокоены военные аналитики США.

Это может произойти путем затопления судна или же кибердиверсии, нарушающей работу канала. А ведь в случае китайско-тайваньского конфликта задержка американской поддержки острова даже на несколько дней может стать решающим фактором, от которого зависит, успехом или провалом закончится китайское вторжение.

Такая вот история с Панамским каналом. Чем она закончится? 5 марта «Корреспондент» процитировал президента Панамы Мулино, который от имени своего народа с гневом назвал этот «наезд» Трампа «унижением достоинства нации».

С протестом Мулино обратился в ООН. Как говорят в Одессе, эффективней было бы пожаловаться в мацепекарню. Похоже, определяющим в этом, да и не только, вопросе является даже не то, ел ли Дональд Фредович уху с луком или без него, а сам факт того, что он уху ел. Да,похоже, это факт…

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