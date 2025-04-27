“Радио Свобода” закончилось вместе с СССР?

11 апреля ведущие украинские медиа сообщили:»Українська редакція «Радіо Свобода» скорочує мовлення і частину співробітників відправляє в простій». Самую малость недотерпели в Белом доме до 1 мая — в этот день в 1951году начало работать радио «Свободная Европа» — предшественница «Свободы». Но пусть это звучит не в качестве некролога: в американских судах это СМИ борется за восстановление Конгрессом США финансирования, прекращенного только потому, что этого возжелала левая нога Фредовича.

Но мне, «хомо советикус» из 1970-80-х годов, сегодня хочется поговорить о тех годах, когда «Радио Свобода» было не лучшим, а чуть ли не ЕДИНСТВЕННЫМ у нас источником объективной информации, отличающейся от «линии партии и правительства». Вот это «чуть ли» означает, что альтернатива все же была. Дуплетом с Радио Свобода «железный занавес» пробивал тогда и «Голос Америки». Как он сейчас поживает? А никак: дата начала вещания — 24 февраля 1942 года, дата конца вещания — 16 марта 2025года. Тот же «трампец» ему устроил 47-й президент уважаемой некогда страны…

Кто-то скажет: что ж, эти радиостанции были озадачены правдивым освещением ситуации в «империи зла», как назвал СССР президент США Рейган, а СССР больше нет, значит, миссия закончена. Но это не так! У этих радиостанций были редакции на множестве языков мира, вещавшие на десятки стран. И разве сегодня, если даже говорить только о Европе, граждане, к примеру, Венгрии не вправе иметь информацию, альтернативную той, что подсовывает им хитро…опый глава их правительства? Но 16 апреля «Корреспондент» сообщил, что Трамп распорядился снять санкции против подельника Орбана — некоего Рогана, владельца проправительственной медиаимперии, которая на всю Венгрию будет теперь безальтернативно распространять его миазмы.

Да и кто сказал, что СССР, в худших его качествах, прекратил свое существование!? Разве его преемник — эрэфия — не являет сегодня образец гнусной и омерзительной лжи? Если по всему миру они трубят, что 9 детей в Кривом Роге убила украинская ракета ПВО, а ужас в центре Сум- это украинская провокация-спецоперация, то должен же быть альтернативный ПЛАНЕТАРНЫЙ рупор правды!

“Радио Свобода” сейчас нужно не меньше чем раньше

Должен быть, если побывав в аду в Сумах, духовный советник Трампа пастор Марк Бернс призвал Трампа дать Украине больше оружия. Он заявил, что раньше думал иначе, т.к. ему «промыли мозги фейковые СМИ».

Хотя, стоп: о какой правде я говорю, рискуя быть названным наивным?! Можно ли связывать США с правдой, после того, как они нас, как привокзальные наперсточники, «кинули» с Будапештским меморандумом?! И это,»сморкаясь в кашне» с деланным сожалением, признал его подписант — президент США Клинтон! Или после дозированной (в час по чайной ложке) помощи Украине от президента Байдена? Уж не знаю, в каких он там колледжах учился, но явно не знает он латинскую мудрость, звучащую как Bis dat, qui cito dat — «бис дат, кви цито дат» (вдвойне дает тот, кто дает быстро). Ну а уж нынешний Трамп с его постоянным потоком сознания стал идеальным символом того, что подкаблучным ему США верить — себя не уважать. У него ж 7 пятниц на неделе!

А полвека назад всё было иначе. Ну где еще можно было узнать реалии войны в Афгане? Или подробности о «трёх П» — Пятилетке Пышных Похорон, когда один за другим «сыграли в ящик» три советских Генсека?

Давайте вспомним строчки Владимира Высоцкого о клиентах «дурки»: «Вон дантист-надомник Рудик — У него приёмник «Грюндиг», Он его ночами крутит — Ловит, контра, ФРГ».

Ну, иметь западно-германский, как мы его называли,»Хрюндик»- это было из области фантастики, но, чтобы слушать «забугорье», (а хотелось!) были и другие варианты. Мне, к примеру, на свадьбу тесть с тещей подарили рижский радиоприемник VEF. Но не обычный 202-й из магазина, а 206-ю модель — из Торгсина (это магазин для моряков загранплавания и иноземцев): сумели где-то раздобыть торгсиновские чеки. В 202-й модели коротковолновый диапазон заканчивался на 25 метрах, а вот в модели из Торгсина (это для «белых» людей) был и 13-метровый поддиапазон, и, поскольку он не был в «ширпотребе», там не очень свирепствовали знаменитые КГБшные «глушилки». Но давайте обо всем по-порядку.

Кому нужна “Свобода”

Радио Свобода — международная радиовещательная организация, которую финансировало правительство США. Радио декларировало свою миссию «в продвижении демократических ценностей путём обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни».

Кстати, а может в этом плане оно сейчас нужнее всех именно Америке? Ведь недавно Трамп спустил всех собак на телеканал CBS после демонстрации не понравившихся ему сюжетов об Украине и Гренландии? Он грозит забрать лицензию и подал в суд иск на 20 миллиардов. И это далеко не первый его наезд на американские СМИ, пока еще не понявшие, что их свобода становится все более призрачной.

Основанное в 1949 году Радио «Свобода» вещало через «железный занавес» непосредственно на СССР. Получали финансирование от ЦРУ, а в 1971 году оно было переведено на финансирование Конгрессом США.

Радиопередачи велись из ФРГ (не ошибся Высоцкий с этим дантистом Рудиком). Ну и кто бы сомневался: для противодействия вещанию «вражеских голосов» на всей территории СССР, вокруг крупных городов, промышленных центров была развёрнута широкая сеть радиоглушения. Оно было прекращено лишь в конце 1988 года.

Америка потеряла “Голос”

Приблизительно та же история и с радиостанцией «Голос Америки». Она впервые вышла в эфир 24 февраля 1942 года. «… мы будем сообщать вам правду», — такими словами радиостанция начала вещание.

Ох и невзлюбили ее в Союзе! Есть интересный пример советской пропагандистской войны с элементами для малышни (это и сегодня козырная карта эрэфовских «пропагандонов»). А тогда, в 1953 году вышло очередное издание повести-сказки Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». Там просоветски настроенный джинн превратил американского буржуина Гарри Вандендаллеса в собачонку. И это создание с фамилией, созвучной с фамилией тогдашнего директора ЦРУ Аллена Даллеса, зарабатывало себе на пропитание, ежедневно по 20 минут гавкая в эфире «Голоса Америки».

«Голос Америки» изначально создавался в противовес геббельсовской пропагандистской машине. Сегодня Трамп посчитал, что противовес нынешним русскоязычным личинкам гитлеровского министра пропаганды уже не нужен.

А ведь эти мрази ведут по всему миру гибридную войну не только против Украины, но и против всей мировой Цивилизации. Такое творят, что Хоттабыч просто нервно щиплет бороду где-то в уголочке. Но их лживые слова во многих странах материализуются, превращаются в отказ «укронацистам» в продаже как воздух необходимого нам оружия.

А ведь по состоянию на 2023 год «Голос Америки» производил контент более чем на 45 языках мира! Но и это ещё не всё. Вот она, вишенка на этот гнуснопахнущий «торт» : как стало известно 16 апреля, администрация Трампа разогнала госагентство, занимавшееся противодействием иностранной пропаганде, и, в частности, российской. Мол, $ 50 млн. в год экономии. Ну теперь эрэфия будет хозяйничать в телерадиоэфире США со своей «гибридной» брехнёй.

Тупой и еще тупее

Было дело, я недолюбливал советского юмориста Михаила Задорнова за его «коронку»: «Ох и тупые эти американцы!». Нет, они далеко не тупые, обобщать нельзя. Но если в нынешней ситуации об их «верхушке» сказать «В семье не без уродОВ» — это будет объективно.

Ну скажите, что выросло на месте интеллекта у соратника Трампа, конгресмена-республиканца Джека Кимбла, который недавно предложил: раз Китай отказался покупать у США говядину, давайте ее продавать Индии. Ну а он в каком колледже учился, или вообще ни разу не грамотный?!

Индийская цивилизация уже процветала за 5-6 тысяч лет ДО нашей эры, когда по американским континентам еще не бегали, сверкая голыми задницами, предки даже коренных обитателей, не говоря уже о белых пришельцах.

Так вот, с той древней поры и доныне, корова в Индии — священное животное, а говядина там — ТАБУ. Да у нас это в церковно-приходских школах детям рассказывали! А тут целый сенатор — как с дуба рухнул! Так более того, когда ему объяснили его ошибку, он пообещал: мы изменим отношение индийцев к говядине.

Если он так же «толково» знаком с темой «украинского конфликта», то явно уверен, что это Украина вероломно год назад напала на россию, убила царя-батюшку с помощью Наполеона (отравленный торт) и стремится в своей наглой экспансии дойти аж до Урала, чтобы получить там поддержку японских милитаристов, возглавляемых Голдой Меир. Ну и как он после этого там голосует…

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса