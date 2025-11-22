Ключевые моменты:

Вечером 22 ноября в Одессе объявлена воздушная тревога из-за новой атаки ударных дронов.

ПВО ведет боевую работу, слышны взрывы.

БпЛА заходят с моря и направляются на разные районы: Черноморск/Лиманка, Аркадия, Фонтан, порт, Лузановка, Чабанка, Усатово.

Мониторинговые каналы предупреждают о низком пролете дронов.

По информации мониторинговых Телеграм-каналов, враг направил в сторону Одессы и пригорода не менее пяти ударных дронов («шахедов»), также фиксировалась работа над морем дрона-разведчика.

Первоначально «шахеды» взяли курс на Черноморск/Лиманку, также сообщалось об угрозе для жителей района 411-й батареи и города Пивденного.

Позже с акватории Черного моря подоспела новая партия БпЛА – они взяли курс на Аркадию/Фонтан.

В результате работы ПВО «шахедов» стало меньше, тем не менее, тревога продолжается: сейчас новые БпЛА взяли курс на порт, а также Лузановку, Чабанку и Усатово.

«Поскот – в укрытие! Низко летит дрон в сторону Усатово!» – предупреждают мониторинговые каналы.

Еще одная партия дронов с моря направляется в сторону Лиманки. Еще несколько летят в сторону Затоки/Сергеевки/Овидиополя.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, в ночь на субботу, 22 ноября 2025 года, россияне атаковали ударными дронами юг Одесской области. Пострадали гражданские объекты, в частности, международный пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией. До устранения последствий атаки Работа пункта была временно приостановлена.