Филиал одесской Староконки: «Где здесь антиквариат?» (фоторепортаж)

Что там на календаре? Ага, Всемирный день антиквариата. Боже, это же целый праздник! Хотя еще почти утром пришлось услышать в телефонном разговоре: «Ты с ума сошла?.. Тоже мне, праздник нашла. Особенно во время войны!»…

Ну хорошо, если не «такой уж праздник», а все же «повод для оценки исторических предметов и искусства, имеющих культурную и историческую ценность. Этот день напоминает о важности сохранения и защиты антиквариата для будущих поколений…».

Ну что, в музей?.. А если в музей под открытым небом, или на Староконку, где того антиквариата или «под него» – целое море? Какая Староконка, если вторник? Ах, мы же в Одессе! Есть столько «филиалов» той Староконки…

Так вот сегодня на одном из таких «филиалов», который расположился на улице Торговой и занимает почти квартал, слово «антиквариат» я услышала более десятка раз, а еще набралась приятных впечатлений, хотя людей с фотоаппаратом здесь не очень «почитают».

Ну и пусть. Сегодня просто приятное впечатление – клад, или, можно сказать, тот самый «психологический антиквариат». По дороге сообщают о воздушных тревогах. Как-то не до праздника.

Да нет, вот вам и праздник: две женщины уже спорят «по сути» вопроса. Одна об ожерелье говорит, что это антиквариат, другая считает, что это просто винтаж. Подруга спрашивает, в чем разница… И вот знаете, что главное? Продавщица ожерелья (ой, сколько там всего еще было!) даже не вмешивалась в разговор. Только цену назвала, сказала, что можно поторговаться и добавила, что «это настоящая красота». Может для нее «настоящая красота» и считается антиквариатом, не знаю…

А вот еще из увиденного-услышанного:

– Где у вас антиквариат? – спрашивает другая женщина у другой продавщицы.

– Да у нас здесь все – антиквариат…

Вы поняли? Та самая «оценка исторических предметов» происходит прямо «по ходу». А еще можно услышать:

– Это очень старинная вещь. Ей больше ста лет!..

– Здесь клеймо есть. Разобрать нельзя, но я вам говорю: это 1880 год!.. Или 1980 год…

Или кто-то из покупателей спрашивает с серьезным выражением лица:

– А ваша домашняя консервация – тоже антиквариат?..

– Это очень редкая вещь. Вы ведь сами видите.

Да, конечно, видим… К тому же многие проходят по этому «антиквариатному городку», лишь бы просто посмотреть, что-то вспомнить, забыть хотя бы на час обо всем на свете…

Внимание уделяется всему: старым куклам, какому-то бытовому предмету, каким-то «штучкам» без названия… Дети время от времени спрашивают: «А что это такое?», потому что впервые увидели необычное – старые счеты…

Это такое маленькое путешествие в прошлое. Как музейчик «по дороге»…

Где же настоящий антиквариат, спросите? Так вот, коллекционеры, которые в нем разбираются, таки иногда что-то «такое» находят…

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