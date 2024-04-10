Филиал одесской Староконки: «Где здесь антиквариат?» (фоторепортаж)

Апрельское солнышко припекает все сильнее, апрельские чудеса на каждом шагу: здесь – мальчик в теплой куртке, здесь – женщина в июльском костюмчике… И так хочется еще и какого-нибудь позитива, не говоря уже о «празднике на душе» или просто «живой юмореске».
Что там на календаре? Ага, Всемирный день антиквариата. Боже, это же целый праздник! Хотя еще почти утром пришлось услышать в телефонном разговоре: «Ты с ума сошла?.. Тоже мне, праздник нашла. Особенно во время войны!»…
Ну хорошо, если не «такой уж праздник», а все же «повод для оценки исторических предметов и искусства, имеющих культурную и историческую ценность. Этот день напоминает о важности сохранения и защиты антиквариата для будущих поколений…».
Ну что, в музей?.. А если в музей под открытым небом, или на Староконку, где того антиквариата или «под него» – целое море? Какая Староконка, если вторник? Ах, мы же в Одессе! Есть столько «филиалов» той Староконки…
Так вот сегодня на одном из таких «филиалов», который расположился на улице Торговой и занимает почти квартал, слово «антиквариат» я услышала более десятка раз, а еще набралась приятных впечатлений, хотя людей с фотоаппаратом здесь не очень «почитают».
Ну и пусть. Сегодня просто приятное впечатление – клад, или, можно сказать, тот самый «психологический антиквариат». По дороге сообщают о воздушных тревогах. Как-то не до праздника.
Да нет, вот вам и праздник: две женщины уже спорят «по сути» вопроса. Одна об ожерелье говорит, что это антиквариат, другая считает, что это просто винтаж. Подруга спрашивает, в чем разница… И вот знаете, что главное? Продавщица ожерелья (ой, сколько там всего еще было!) даже не вмешивалась в разговор. Только цену назвала, сказала, что можно поторговаться и добавила, что «это настоящая красота». Может для нее «настоящая красота» и считается антиквариатом, не знаю…
А вот еще из увиденного-услышанного:
– Где у вас антиквариат? – спрашивает другая женщина у другой продавщицы.
– Да у нас здесь все – антиквариат…
Вы поняли? Та самая «оценка исторических предметов» происходит прямо «по ходу». А еще можно услышать:
– Это очень старинная вещь. Ей больше ста лет!..
– Здесь клеймо есть. Разобрать нельзя, но я вам говорю: это 1880 год!.. Или 1980 год…
Или кто-то из покупателей спрашивает с серьезным выражением лица:
– А ваша домашняя консервация – тоже антиквариат?..
– Это очень редкая вещь. Вы ведь сами видите.
Да, конечно, видим… К тому же многие проходят по этому «антиквариатному городку», лишь бы просто посмотреть, что-то вспомнить, забыть хотя бы на час обо всем на свете…
Внимание уделяется всему: старым куклам, какому-то бытовому предмету, каким-то «штучкам» без названия… Дети время от времени спрашивают: «А что это такое?», потому что впервые увидели необычное – старые счеты…
Это такое маленькое путешествие в прошлое. Как музейчик «по дороге»…
Где же настоящий антиквариат, спросите? Так вот, коллекционеры, которые в нем разбираются, таки иногда что-то «такое» находят…
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