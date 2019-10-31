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Новости Одессы и Одесской области

300 рек и 20 островов: Черное море в цифрах и фактах

300 рек и 20 островов: Черное море в цифрах и фактах

31 октября – Международный день Черного моря. Мы собрали малоизвестные цифры и факты о главном природном богатстве Одессы.

1.     Именно по водам Черного моря проходит морская граница между Европой и Азией.

2.     Средняя глубина Черного моря — 1300 метров, а максимальная — 2211 м.

3.     Черное море — самое пресное из морей: 17-18,5 промилле — грамм соли на литр воды. Для сравнения, соленость Средиземного моря — 37 промилле.

4.     В Черное море впадают более 300 рек. Самые крупные из них — Дунай, Днестр, Южный Буг и Днепр.

5.     В Черном море порядка 20 островов. Из них: по 4 — болгарских и турецких, 1 румынский, 3 российских и 9 островов Украины. Самые крупные — Змеиный, Джарылгач и Березань.

6.     Черное море считается рекордсменом по количеству имен — порядка 20 за всю историю. Древнейшее – Темаринда или Тимарунда, что означает «темная пучина». Так называли море тавры. Еще одно из древних названий — Скифское море. А древние греки называли его Понт Аксинский (море Негостеприимное). Через несколько веков, после того, как берега были обжиты и развилась торговля, греки дали новое название – Понт Эвксинский (море Гостеприимное). Ираноязычные скифы называли его Ахшайна – «темно-синее». В средние века Черное море называли и Хазарским, и Половецким, и Русским, и Турецким, и Восточным, и Царьградским или Константинопольским. Известно оно также как Сугдейское или Сурожское (по тогдашнему названию Судака). В XIV веке было впервые зафиксировано имя, которое прочно вошло в различные языки. По-гречески оно звучит как Маври Таласса, турки и татары именуют его Кара-Дениз, а итальянцы — Маре Негро, то есть «Черное море».

7.     Катастрофический подъем уровня воды в Черном море, возможно, послужил исторической основой библейскому Всемирному потопу. Ученые доказали, что около 6-8 тысяч лет назад, когда таяние ледников в мировом океане подняло уровень воды Средиземного моря, размещавшееся в Восточной Европе пресное озеро превратилось в море. Так затопление местных равнин стало прообразом библейского мифа.

8.     Черное море — самое опасное в мире хранилище сероводорода. С 200 метров и до самого дна находится толща сероводорода. По подсчетам специалистов, этого едкого газа с запахом тухлых яиц в Черном море около 3 миллиардов тонн, больше, чем в любом другом море на планете. По мнению специалистов, взрыв всего черноморского сероводорода сравним с последствиями от падения астероида весом в половину массы Луны.

9.     Черное море, а точнее сероводород на его дне, предлагается использовать в качестве источника электроэнергии. Еще в 1979 году изобретатель Лев Юткин, которого считают «русским Теслой», предлагал поднимать сероводород и сжигать. Сгорая, килограмм сероводорода даёт примерно 4 тыс. ккал. Расчёты показывают, что такая технология удовлетворила бы потребности всей страны в электроэнергии.

10.  Черное море — настоящее кладбище кораблей. До 1914–1918 гг. здесь затонуло 58 боевых кораблей и более 600 парусно-моторных деревянных судов. В гражданскую войну в Черном море было затоплено 35 боевых кораблей. Потери судов во время Второй мировой измерялись многими сотнями. Плюс над морем было сбито более тысячи самолетов. Все эти суда вместе с боекомплектами до сих пор покоятся на дне Черного моря в водах Украины, России и Грузии.

Фото: images.unian.net

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Татьяна Сярова
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