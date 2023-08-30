Как агроном из Одесской области стал казацким атаманом и главой повстанцев УНР

Знаете ли вы, дорогие читатели, что на Балтщине родился атаман черноморских казаков? Предлагаем вам рассказ об атамане Балтско-Ольгопольского повстанческого отряда, командире полка черных гайдамаков полковнике Армии УНР Семене Заболотном.

Его родина – село Обжилое Балтского уезда Подольской губернии. Будущий атаман родился примерно в 1894 году в крестьянской семье и учился в Ольгопольском (Винниччина) двухклассном городском училище, а впоследствии — в Одесской области в Березовской практической школе садоводства, огородничества и пчеловодства, где получил специальность агронома.

После окончания учения Семена мобилизовали на Первую мировую войну.

Заболотный — атаман причерноморских казаков

Как отмечает кандидат исторических наук Константин Завальнюк, Семен Заболотный был наиболее заметной фигурой повстанческого движения Причерноморья.

Некоторое время Семен Заболотный подписывался «атаманом повстанческих черноморских казаков» и так донимал большевиков, что они считали его главным боевым ресурсом Петлюры в Украине. Его борьба способствовала продвижению Одесской частью армии УНР, принимавших участие в Первом Зимнем походе. Несмотря на яростное сопротивление большевиков, отряд атамана в апреле 1920 года занял уездный город Балту.

В тот же месяц, при поддержке восставших крестьян, он освободил от красных город Ананьев и удерживал его восемь дней. В сентябре его отряд снова совершил успешное нападение на Балту.

Формирование Семена Заболотного стало называться Балтско-Ольгопольским отрядом и, по данным большевиков, насчитывало 800 конных и 150 пеших при 16 пулеметах.

Повстанцы отражали конфискованное у крестьян зерно и скот и возвращали крестьянам, уничтожали продналоговую документацию.

Как объединились повстанцы

Весной 1921 года территория Украины была разделена на пять повстанческих групп, каждая из которых имела несколько районов, разделявшихся на подрайоны. Семен Заболотный в Южной группе возглавлял пятый район, который охватывал территорию Балтского и Ольгопольского уездов и частично Брацлавского и Брацлав. Ему подчинялись все атаманы, действовавшие в этой местности. Так, 13 июня 1921 г. возле города Бершадь объединились отряды атаманов Подковы, Кошевого, Блохи и Заболотного под командованием последнего.

Большевистская охота

Историки утверждают, что большой авторитет Заболотного среди населения побудил большевиков устроить на него настоящую охоту. ЧК ссылала в его окружение своих агентов. Одним из них был бывший член УНР Д. Бузько, которого в отряде знали как Гусько. В результате его коварных действий атаман и штаб были окружены и арестованы. Но из Харьковской тюрьмы Заболотному удалось скрыться.

Он снова возглавил отряд. К сожалению, избежать большевистских спецслужб ему не удалось. На этот раз предателем оказался один из его ближайших помощников – атаман Тополь.

Атаман Семен Заболотный и Клим Солтус убит в ночь на 4 июля 1922 года в селе Березки-Чечельницкие Винницкой области.

О нем ходили легенды

Как отмечает Константин Завальнюк, в отряде были признаки демократизма. Это повстанческий действенный совет — самый высокий коллегиальный управленческий орган. Нередко именно от имени совета атаман обращался к большевикам.

Например, когда большевики сожгли село Попова Плотина Чечельницкого района, оставив без крова 1840 человек, Семен Заболотный обратился к Балтскому ревкому: «По поводу употребленных вами терроров невинным крестьянам, содержащимся в пожаре сел, просим вас обратить внимание на то, что это есть невинные жертвы недограбленного вами крестьянства. А потому предупреждаем, что когда подобные терроры будут употребляться вами и дальше, Украинский действенный повстанческий совет объявляет суровый террор всем семьям партийных рабочих… Просим довести это до высших органов вашей власти».

Улицы Заболотного пока нет

Инициативная группа Балтщины в свое время обратилась к депутатам Балтского горсовета с просьбой восстановить историческую справедливость и назвать одну из городских улиц именем Заболотного. Пока такой улицы нет.

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