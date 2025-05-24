Подельник Герострата из Киева

По рассказу современника Герострата — историка Феопомпа, тот сознался во время пытки, что уничтожил храм для того, чтобы его имя помнили потомки. Известно, что этот храм — одно из Семи чудес античного мира, имел 115 метров в длину и 46 метров в ширину, и был первым греческим храмом, построенным из белого мрамора.

Через 2320 лет, т.е. в 1964 году в Киеве у этого грека появился коллега — подельник. Столь значимую задачу — остаться в памяти потомков — он перед собой не ставил, вот и забыт напрочь. Но то, что он сотворил и почему он это сотворил, знать нужно…

Ранним утром 24 мая 1964 года был осуществлен умышленный поджог Государственной публичной библиотеки АН УССР (сейчас это Национальная библиотека Украины им. Вернадского) её сотрудником Виктором Владимировичем Погружальским.

Впервые о поджоге сухо сообщила 26 мая газета «Вечерний Киев». Во время пожара сгорел практически весь украинский фонд и отдел старопечатных изданий, вся украинистика библиотеки — примерно 500-600 тысяч книг и рукописей. Общие убытки государства составили 883 тысячи рублей.

Библиотекарь — доносчик

Погружальский раньше был Погужельским, но в 1938 году он изменил фамилию, чтобы отмежеваться от своего отца — «врага народа». Суд над поджигателем состоялся, преступник получил 10 лет. Мотивировал свой поступок вовсе не как Герострат, а банальной местью директору библиотеки.

Многих удивило, почему Погружальский, работая в русском отделе библиотеки, поджег отдел украинистики. Но людей думающих это ничуть не удивило… Как не удивило и то, что оперативно прибывшие по вызову огнеборцы смогли погасить загорание лишь на следующий день, а по некоторым данным даже 26 мая.

Почему? А во всем городском районе из-за аварии на водопроводе были перебои с подачей воды! Да и 14 из 150 трудившихся на пожаре огнеборцев почему-то получили отравление дыхательных путей… фосфором. Откуда он в библиотеке?!

Для понимания — немного истории. В 1941 году Погружальского немцы вывезли в Германию, он стал «остарбайтером» на оружейном заводе Круппа. После возвращения в СССР, естественно, прошел через сито СМЕРШ и, есть мнение, что попал «на крючок» к спецслужбе.

По крайней мере не в лагеря на лесоповал его направили, а в армию служить — библиотекарем. Затем он легко с 7-ю классами образования поступил в Киевский университет на истфак, а потом еще и на заочное отделение Харьковского библиотечного института.

В 1951 году 26-летний Погружальский трудоустроился. На работе его недолюбливали: он был любителем «стучать». За период с 1958 по 1963 гг. в центральную прессу и «куда следует» от него поступило 3 десятка жалоб!

Многие небезосновательно полагали, что этот тип не дружит с головой. Ну а что еще думать, если, получив отказ на требование выдать ему квартиру, Погружальский с женой, ребенком, тещей и бытовым скарбом поселился… в актовом зале «своей» библиотеки? В 1960 году после осуждения его товарищеским судом потребовал выпустить его в одну из европейских социалистических стран.

Короче, был он недоволен не только дирекцией библиотеки, но и вообще — ситуацией в стране. Открыто и злобно критиковал и …хоть бы хны: свои в КГБ его не трогали. Более того, квартиру он таки получил!

Для соблюдения объективности следует сказать, что его жалобы на директора библиотеки по поводу неправильного хранения старинных книг оказались объективными. За полгода до пожара Комитет партконтроля при ЦК КПУ создал комиссию, и она выявила, что только за минувший год в подвалах сгнило и заплесневело порядка 100 тысяч томов.

Украинскую секцию библиотеки сожгли намеренно?

Но время шло, а изменений — никаких: возможно, прокуратура спускала дело «на тормозах». И Погружальский решил закрыть тему «а ля Герострат». А может быть куратор из «конторы» подумал, что настал нужный момент и скоординировал его действия.

О чем речь? Дело в том, что москва уже тогда старалась аннулировать документы из украинского прошлого. А по мнению украинской писательницы Оксаны Забужко, за один день в том пожаре сгорели «українські стародруки, й літописи — ціле наше середньовіччя пішло з димом, майже вся домосковська доба».

Что ж, может и КГБ приложил руку к пожару: как выяснило следствие, Погружальский для надежного возгорания использовал фосфорные шашки, а их, как известно, в военторге не купишь… А еще один из пожарных рассказал, что в книгохранилище был рассыпан калий. Он от контакта с водой горит и взрывается.

В том же 1964 году вышло «самиздатовское» эссе украинского писателя и философа Евгена Сверстюка. Он настаивал на версии, что загорание было заказным и имело политический характер. Что показательно, «органы» карали за распространение этого эссе неадекватно, «со всей силой пролетарского гнева».

И ещё. «Ничто не ново под луною», — писал историк Карамзин: в апреле 1718 года переодетые посланцы из Москвы подожгли архив и библиотеку Киево-Печерской лавры. Сильный пожар уничтожил книги и рукописи, хранившиеся там еще с княжеских времен.

Тогда огласили, что пожар вызвала свеча в келье наместника. Но известно, что пламя вспыхнуло сразу в нескольких местах монастыря. Заказчиком поджога понимающие люди назвали московского царя Петра I.

В мае 2024 года в типографии в Харькове в результате российского обстрела сгорело 50 тысяч уже напечатанных экземпляров книг, погибли семь сотрудников. Герострат бессмертен…

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