Прогноз погоды в Одессе на 9 ноября
В Одессе завтра преимущественно облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью и утром слабый туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11, днем 13-15 градумсов тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 9 ноября
По Одесской области завтра облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°С, днем 12-17°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
Фото Марии Котовой
