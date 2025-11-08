Ключевые моменты:

  • 9 ноября в Одессе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии с 00:00 до 23:59.
  • Объем отключений составит 2–4 очереди, время и длительность могут изменяться.
  • Графики отключений опубликованы на сайте ДТЭК и в официальных чат-ботах Viber и Telegram.
  • Причина ограничений – повреждения энергосистемы после массовых российских атак 8 ноября.

По информации «Укрэнерго», завтра отключения света продлятся все сутки, с 00:00 до 23:59, их объем – от 2 до 4 очередей.

А компания ДТЭК обнародовала графики стабилизационных отключений для Одессы и Одесской области:

Графики для Одессы на 9 ноября 2025

Как будут отключать свет в Одессе завтра, 9 ноября 2025

При этом следует помнить, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Проверить актуальные данные одесситы могут:

Как сообщалось, ночь на субботу, 8 ноября, стала ночью одной из самых массированных воздушных атак россиян по Украине. Были повреждены как энергообъекты, так и жилые дома в ряде областей. В некоторых городах действуют аварийные отключения света и воды.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме