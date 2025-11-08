Ключевые моменты:

9 ноября в Одессе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии с 00:00 до 23:59.

Объем отключений составит 2–4 очереди, время и длительность могут изменяться.

Графики отключений опубликованы на сайте ДТЭК и в официальных чат-ботах Viber и Telegram.

Причина ограничений – повреждения энергосистемы после массовых российских атак 8 ноября.

По информации «Укрэнерго», завтра отключения света продлятся все сутки, с 00:00 до 23:59, их объем – от 2 до 4 очередей.

А компания ДТЭК обнародовала графики стабилизационных отключений для Одессы и Одесской области:

При этом следует помнить, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Как сообщалось, ночь на субботу, 8 ноября, стала ночью одной из самых массированных воздушных атак россиян по Украине. Были повреждены как энергообъекты, так и жилые дома в ряде областей. В некоторых городах действуют аварийные отключения света и воды.