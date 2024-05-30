Запрет на украинские книги: нельзя печатать, нельзя ввозить

Эмский – это от названия немецкого города Бад-Эмс, где 30 мая 1876 года по каким-то своим делам находился царь Александр Второй. Там он и подписал этот адресованный министерствам внутренних дел и образования драконовский документ, направленный на ограничение использования украинского (в оригинале – малорусского) языка в российской империи.

Запрещалось ввозить из-за границы книги, написанные на украинском языке, без специального разрешения, издавать на украинском оригинальные произведения. И даже делать переводы с иностранных языков на украинский!

Здесь, правда, осчастливили исключением для устной народной словесности (песни, сказки, пословицы), но чтобы «издаваемы были без отступления от общерусской орфографии». Велено было «воспретить всякие на том же наречии сценические представления, тексты к нотам и публичные чтения как имеющие характер украинофильских манифестаций».

Как всегда, была организована схема «разделяй и властвуй»: проукраинскую газету «Киевский телеграф» приказали закрыть, а львовскую газету «Слово», издаваемую «в направлении враждебном украинофильскому», приказано было финансово поддерживать на плаву, ибо иначе «она не может продолжать существование и должна будет прекратиться». И это только по линии МВД.

Запрет преподавать на украинском и репрессии

По линии минобразования требовалось «усилить надзор, чтобы не допускать в первоначальных училищах преподавания каких бы то ни было предметов на малорусском наречии». Ну и конечно же «очистить библиотеки всех училищ в малороссийских губерниях от воспрещаемых книг».

И как же без чистки кадров: «Обратить серьезное внимание на личный состав преподавателей в учебных округах Харьковском, Киевском и Одесском, потребовав списка преподавателей с отметкою о благонадежности каждого, и отмеченных неблагонадежными или сомнительными перевести в великорусские губернии, заменив уроженцами этих последних».

Еще больше запретов

Не то ли сейчас творит «рассеюшка» на временно оккупированных территориях!? Да и у нынешних эрэфовских ИПСО (Информационно-Психологические Спец Операции) оттуда же ноги растут. Так, деятель из Киевского учебного округа Юзефович в рупоре антиукраинской истерии – газете «Киевлянин» – тиснул обращение к царю-батюшке, где обвинил украинцев в стремлении к «свободной Украине в форме республики во главе с гетманом». Вот император и изрыгнул Эмский указ.

Все это лишь вкратце, и это далеко не все: в 1884,1892 и 1895 гг. указ был дополнен новыми запретами, в частности на издание детских книг. По факту вся эта дичайшая дискриминация тянулась до 1905 года, хотя формально Эмский указ был аннулирован только в 1907-м.

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Валуевский циркуляр и ранний лингвоцид

Нельзя не упомянуть, что ему предшествовал так называемый Валуевский циркуляр 1863 года. Это было предписание тогдашнего главы МВД Валуева о запрете печатания на «малороссийском» языке литературы религиозной, учебной и предназначенной для начального чтения. К пропуску цензурой разрешались «только такие произведения на этом языке, которые принадлежат к области изящной литературы». Поводом для издания циркуляра послужила «попытка осуществления сепаратистских замыслов под предлогом распространения грамотности и просвещения».

А Валуевскому указу что-то предшествовало? А как же! Его предваряли 134(!) задокументированные акта лингвоцида, т.е. подавления украинского языка за последние 4 века российской истории.

Конечно, это тема для отдельного рассмотрения. Скажем только, что в 1626 году киевский митрополит Иосиф составил акафист Святой Варваре. Разрешили при условии его перевода на русский язык. Заодно синод приказал киевскому митрополиту собрать со всех церквей Украины книги старой украинской печати, а вместо них завести московские издания.

И тут же в 1627 году указом царя Михаила приказано было книги украинской печати собрать и сжечь. И уже в 1693 году – письмо московского патриарха в Киево-Печерскую лавру о запрете любых книг на украинском языке.

Ну и пошло – поехало через века… 23 мая 2024 года был очередной варварский акт украинофобского лингвоцида: в результате обстрела «русским миром» харьковской типографии – одной из крупнейших в Европе – сгорело более 50 тысяч книг, пострадали как минимум 3 издательства. От рук нелюдей погибли люди…

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