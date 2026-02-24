Ключевые моменты:

Иван Липа работал земским врачом на Одесчине и основал больницу в Дальнике.

В Одессе он развернул издательскую и просветительскую деятельность, поддерживал «Просвіту» и украинские культурные инициативы.

В 1918 году стал украинским комиссаром Одессы, а затем — министром правительства УНР.

Его жизнь и деятельность в Одессе опровергают миф о городе как исключительно «пространстве русской культуры».

24 февраля исполняется 161 год со дня рождения Ивана Липы — соучредителя «Братства тарасовцев», государственного деятеля УНР, писателя и врача. Его биография объединяет медицинскую практику и политическую борьбу, а одесский период стал одним из ключевых в формировании его государственнической позиции.

Материал подготовлен на основе публикации Одесского отделения Украинского института национальной памяти и архивных данных, а также с использованием региональных исследований и публикаций «Одесской жизни».

Одесса как пространство государствостроительства

На рубеже ХІХ–ХХ веков Одесса была многонациональным городом с мощными культурными средами. Именно здесь Иван Липа после переезда в 1902 году объединил медицинскую практику с национально-просветительской деятельностью.

Он работал санитарным врачом, позднее организовал больницу для малоимущих в селе Дальник под Одессой. Медицинское учреждение стало не только местом лечения, но и центром украинского слова и просвещения. Как отмечает УИНП-Одесса, для Липы лечение и пробуждение национального сознания были неразрывными процессами.

В Одессе он сотрудничал с местной «Просвітой», организовывал издательскую деятельность, распространял украинскую литературу, что было особенно важно в условиях цензуры и имперских ограничений.

Комиссар Одессы и министр УНР

В марте 1918 года Ивана Липу назначили украинским комиссаром Одессы, а затем — медицинским инспектором города. Это означало, что в период освободительных соревнований именно в Одессе реализовывались практические шаги украинской власти.

Позднее он возглавил управление культуры и вероисповеданий в правительстве Украинской Народной Республики, стал Народным министром вероисповеданий, отстаивал автокефалию Украинской православной церкви и духовную независимость государства.

Таким образом, Одесса была не периферией украинского движения, а его активной площадкой.

Память в городском пространстве

В Одессе семья Лип жила в доме на улице Пастера, 52 — сегодня там установлена мемориальная доска.

Именем Ивана и Юрия Лип названа одна из улиц на Черемушках.

В селе Дальник открыта мемориальная доска в честь врача Ивана Липы, который основал там земскую больницу.

Эти маркеры памяти свидетельствуют: история украинской государственности в Одессе имеет конкретные адреса и имена.

Одесса и опровержение имперского мифа

Биография Ивана Липы разрушает навязанный нарратив об Одессе как «городе русской культуры». Украинское государственническое движение здесь имело своих лидеров, издателей, врачей-просветителей и государственных деятелей.

Одесса была средой, где формировались идеи самостоятельности задолго до провозглашения независимости в 1991 году. Иван Липа — один из тех, кто соединил юг Украины с общенациональным движением за государственность.

Ещё об Иване Липе в Одессе: Иван Липа: 160 лет комиссару Одессы, политику, врачу и борцу за независимость Украины.

Читайте также: Медицина, Политика, Литература: чем Иван и Юрий Липы заслужили название одесской улицы в свою честь