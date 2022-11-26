Жизнь в оккупации: больница под обстрелами

Главный врач: Я вел дневник с первых дней войны, но, когда нас дерзко выставили за дверь больницы, мы и тапки свои не забрали

Он возглавлял районную больницу почти 10 лет, несмотря на все сложности в медицине, за последние несколько лет удалось несколько осовременить заведение, приобрели новое медицинское оборудование, проводили ремонты в отделениях, обучали врачей по смежным специальностям, трудоустраивали молодых врачей, внедрили новые методы обследования, существенно повысилась заработная плата. Казалось бы, жизнь с расчетом на лучшее будущее была на подъеме. Плотно следить за политическими событиями в стране главному врачу часто не хватало времени. В полномасштабную войну врач не верил, как и большинство украинцев. Поэтому утро 24 февраля было действительно шоковым для него.

— Звонок из Харькова от сына-студента в 6 утра привел в шок. Сын спрашивал совета, потому что не знал, как действовать, в небе над городом самолеты сбрасывали бомбы, которые сразу взрывались огнем. Немного придя в себя от шокирующей новости, после разговора с сыном я позвонил коллеге, дочь которого училась в вузе Харькова, он сообщил, что уже почти на полпути туда. Я понимал, что на работе должен быть не простой день. Конечно, он не отказал. Так мы успели увезти детей из первых горячих точек страны. Но уже через неделю и сами оказались в полной реальности войны. Конечно, в то время никто из нас и представить не мог, что нас ждало по переду. С этого времени местом моего постоянного пребывания стала больница. Там прошла вся оккупационная жизнь, которая сейчас иногда снится.

Медсестра:Воду носили из колодца, разбитые окна закрывали картоном

Татьяна Донец, медицинская операционная сестра хирургического отделения, 24 февраля с утра ушла на работу. Уже по дороге увидела необычно большое количество автомобилей, которые одна за другой направлялись на выезд из города. Татьяна, как и большинство украинцев, проснувшись в тот день все еще не верив в серьезность угроз полномасштабной войны, надеялась, что все не так серьезно. Но страшные факты из новостей заставляли принять реальность.

Первый рабочий день военной жизни, как и все последующие, были на грани бессознательного стресса и блокбастерного безумия.

Главный врач: Первых раненых военных мы приняли еще до оккупации города, а затем хитростью спасали от оккупантов

– Как только город захватила российская армия, стало известно о первых погибших и перестали работать почти все учреждения и предприятия, город стал пустым. Тогда было ощущение, что работала только наша больница. Исчез свет, отопление, связь.

Если утро было тихим, многие приходили в больницу, тогда это было единственное социальное место получения любой информации. Тогда люди так же как мы ошибочно считали, что территория больницы – это безопасное место. Хирургия и реанимация должны работать круглосуточно. Врачам и большинству медперсонала пришлось жить в больнице неделями, некоторые вообще все время оставались в больнице. Ведь из-за непредвиденных обстрелов и комендантского часа проблемой стало добраться до работы. Некоторым в стенах больницы было не так страшно, как дома. Конечно перестал работать общественный транспорт, внезапно начинались такие обстрелы, что приходилось ползком лезть какого-нибудь укрытия, если это случилось где-то по дороге.

Помню, что первых наших военных раненых мы приняли еще до оккупации города. Их привезли с токмацкого направления, там уже шли бои, но наша оборона не удержала позиции и многие ребята пострадали. А уже оккупированные, чтобы спасли раненых солдат, нам удавалось их маскировать (переодеть в гражданскую одежду и прятать форму, загипсовать где надо) пытались переправить их на подконтрольную Украине территорию. Тогда еще некоторое время машины скорой помощи могли курсировать. Под обстрелами, но работали. Благодаря скорым у нас была возможность привезти медикаменты, перевязочные материалы из Запорожья. Поэтому дефицита для возможности предоставления медицинских услуг мы неимели. Были и запасы продуктов питания: лук, картофель, растительное масло. Большой проблемой стало отсутствие электроснабжения и тепла. После первого масштабного обстрела города помещение стационарного корпуса больницы осталось без окон. Чтобы согреться мы на буржуйках и при работе дизельного генератора грели воду, разливали ее в пластиковые бутылки, и клали их в постели пациентов, лежавших в тяжелом состоянии, так грелись и сами. Температура в коридорах, где лежали нездоровые, была +3-5.

Медсестра: «Рразвернули полевую кухню»

—В первые дни марта оккупанты были у нас. С тех пор жизнь изменилась для всех. Без света. Без тепла. Без воды. Без связи. Операции и другие манипуляции приходилось проводить под фонарями, а впоследствии при свечах. Генератор использовали по графику, потому что не представляли на сколько хватит топлива.

После масштабных обстрелов, когда больница осталась без окон, мы чем могли, тем и пытались закрыть их картоном, пленкой. Доставали старые деревянные рамы и закрывали ими голые окна. В то время в больницу приходили неравнодушные люди, которые предлагали свою помощь, помогали убирать стекло, забивали окна пленкой. Но весна показалась морозной, температура ночью снижалась до -12. Пять этажей здания моментально стали не приспособлены к пребыванию там. Кровати с пациентами придумали переместить в коридор, там все же было комфортнее. Больных, которые могли ходить, просили приходили только на перевязки.

В городе шли обстрелы и бомбардировки. В то время медицинские работники, конечно, работали не по графику, некоторым приходилось работать по шесть-семь суток подряд, ведь не все медицинские работники имели возможность добираться на работу из-за опасности и страха. Основные перекрестки улиц контролировались русскими солдатами. Они проверяли каждого, кто попадал в поле зрения. Когда иссякли все запасы воды, ходили с баклашками к старому колодцу, через дорогу от больницы. Несколько раз воду смогли привезти сотрудники МЧС. Представьте себе больница без воды! У нас были генераторы, но они обслуживали исключительно медицинское оборудование, как дыхательные аппараты, стерилизаторы инструментов и прочее.

Главный врач: «Сименно от того, что эти тяжелые травмы были от умышленного повреждения, становилось по-настоящему жутко »

— Большой проблемой было держать в соответствующих температурных условиях донорскую кровь, которая в то время была в больнице. Тогда у каждого остававшегося в больнице появились некоторые новые обязанности. Экономист следила за температурным режимом холодильников с препаратами крови, энергетик стал ответственным за приготовление пищи, завхоз контролировал генераторы.

По-настоящему жутко становилось от длительных обстрелов, в результате которых во двор больницы залетали автомобили с ранеными и умирающими еще по дороге к нам. В памяти до сих пор стоят ужасные воспоминания от происходящего: тяжело раненые гражданские люди с оторванными конечностями или открытыми черепно-мозговыми травмами, мороз по коже шел. Персонал тогда держался мужественно, все понимали, что кроме нас этого не может сделать никто. Люди исполняли обязанность достойно с молитвой о том, чтобы весь этот ужас закончился как можно быстрее. А еще, помню, как пытались сразу же выяснить, откуда привезли раненых, чтобы понимать в каком районе произошли обстрелы, потому что постоянно волновались за свои семьи.

Я вел краткие записи в своем дневнике о происходящем, делал много фото, старался все фиксировать. Где-то с середины марта подвальные помещения больницы заняли оккупанты, а хозяйственный двор и гаражи стали складами для их техники и боеприпасов. Некоторым из них приходилось оказывать медицинские услуги. Среди них были дагестанцы, которые рассказывали, что пришли воевать по контракту, чтобы заработать денег, и они никого не хотят убивать, что эта военная ситуация чисто политическая и они ничему не виноваты. Был среди раненых один бурят 19 лет, говорил, что был призван на срочную службу три месяца назад, он едва мог разговаривать на русском языке.

Тот контингент, который мы успели увидеть, думаю, поразил всех. Это были молодые и скорее малограмотные ребята, грязная одежда, оружие. В то время мы не понимали, как нам вообще себя вести и какие это будут иметь последствия. Страха вокруг было очень много. Сейчас всем стало понятно и никто не удивлен их поведением, которым эти воины так прославили российскую армию воровством и насильственными издевательствами. Видимо, это и есть их сущность.

Медсестра: Прошло семь месяцев как мы выбрались из оккупации, но до сих пор приходим в себя

Свое морально-эмоциональное состояние во время оккупации красивая, хрупкая и нежная Татьяна Донец вспоминает как абсолютно боевое. Они, как роботы, работали и не медлили на обстоятельства. Но признается, когда в больницу начали прибывать гражданские люди с ранениями, маленькие дети с оторванными конечностями, умершая от числа молодежьнных ран по дороге в больницу, нервы сдавали.

– Мы продолжали работать даже тогда, когда оккупанты заняли больницу. Сначала они оккупировали подвальное помещение, в котором мы прятались во время обстрелов. А в последние дни марта забрали всю больницу. На следующий же день мы с мужем, сложив вещи в рюкзаки, едва выбрались из оккупированного района. Этот день трудно вспоминать, потому что путь был слишком рискованным и не простым. Я благодарна тем незнакомым людям, которые взяли меня к себе в машину. Муж ехал другим транспортом. Путь в сто километров вынужденного путешествия казался самым длинным испытанием. Встретились с мужчиной уже на подконтрольной территории Украины. До сих пор приходим в себя.

Главный врач: Оккупанты забирают не только стиральные машины украинцев, но и тапки врачей

– Мы думали, что будем работать все время войны в своей больнице. Но через месяц у нас появились новые «хозяева». Прибыл медицинский батальон с молоденькими врачами и медсестрами-бурятками. Они отправили всех нас домой и пообещали, что не будут мешать. А к утру мы вернулись, однако территория больницы была уже недоступна для нас. Они успели оградить входы, установили камеры видеонаблюдения, поставили охрану и повесили таблички с сообщением, что объект заминирован. К нам не сразу, но вышли главные персоны, чтобы сообщить, что здесь будут работать только они. Один из них вышел в тапках нашего анестезиолога. На что наш врач не расстроился и сказал «вы в моих тапках», а тот нагло ответил «я их аккуратно поношу».

Мы надеялись развернуть свою деятельность в других помещениях больницы, ведь наших пациентов вывезли на каталках из больницы и оставили под открытым небом. Орки и во всех других отдельно стоящих отделениях приводили свой «порядок». Нам там уже места не было.

После этого мы приняли решение уезжать из оккупации и на следующий же день нас там не было. Перед блокпостами пришлось удалять все фотографии со смартфонов. Не осталось ни одного снимка для истории. В больнице остался и мой военный дневник.

Сейчас большинство из нас трудоустроились в разных городах страны, а некоторые врачи ушли на фронт. Обидно, что часть бывших коллег осталась в оккупации и сотрудничает с врагом.

Я работаю в Запорожье и, к сожалению, на каждом дежурстве мы принимаем раненых военных разной тяжести. Не смотря на трудности, эти ребята поражают отвагой и смелостью. Как опытные, так и молодые двадцатилетние военные – уверены в нашей победе. Они заряжают оптимизмом. Продолжаем приближать нашу Победу!

Общалась Людмила СОВА

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