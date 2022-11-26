Энергетики рассказали, когда планируют вернуться к отключениям света по графикам

Возвращения к привычным прогнозируемым графикам отключений ожидают уже в понедельник, 28 ноября.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК «Сети» Александр Фоменко в эфире Всеукраинского национального телемарафона новостей.

Он рассказал, что возврат к стабильным графикам отключений электроэнергии произойдет тогда, когда возобновится полноценная работа электростанций. В планах энергетиков сделать это до 28 ноября.

«Генерация продолжает наращивать мощности, поэтому велика вероятность, что лимиты будут увеличиваться и постепенно мы выйдем на графики ограничения, которые действовали до последнего обстрела. Ориентировочно — где-то в понедельник», — сказал Фоменко.

Одесская компания ДТЭК «Одесские электросети» входит в более крупный холдинг ДТЭК «Сети» как его составная часть.

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