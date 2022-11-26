СБУ задержала в Одессе агента ФСБ

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предателем оказался местный житель – активный сторонник русского мира, но руководствовался он не только идеологическими мотивами. 9советник рассчитывал получить «должность» в оккупационной администрации, в случае захвата региона оккупантами.

Задержанный выезжал в разные районы Одессы и пригорода и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал скрытый в салоне собственного авто видеорегистратора. Собранную информацию хранил на карте памяти, которую планировал передать врагу.