Программа «єВідновлення»: пошаговая инструкция для получения компенсации

Как работает программа «єВідновлення»?

Программа предусматривает предоставление финансовой компенсации за два типа жилья:

Поврежденное — имущество, которое можно восстановить. Разрушенное/уничтоженное — дома или квартиры, полностью непригодные для проживания.

Процесс получения компенсации выглядит следующим образом:

Подача информационного сообщения через приложение «Дія» или в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП). Открытие счета «єВідновлення» в банке. Фиксация повреждений : выезд специальной комиссии для обследования имущества и составления акта. Рассмотрение документов и принятие решения о выплате. Получение средств на специальный счет в банке.

! В органах местного самоуправления также есть программы восстановления, предусматривающие замену окон и дверей.

Как правильно фиксировать последствия разрушений?

Фото- и видеофиксация : сделайте подробные фотографии разрушенных стен, окон, крыши и других повреждений;

снимите видео, демонстрирующее общее состояние жилья. Обследование комиссией : дождитесь приезда комиссии, составившей акт обследования;

не убирайте значительные разрушения до приезда специалистов. Сохранность документов : оригиналы документов на право собственности обязательны;

если имущество оформлено до 2013 года, документы следует перерегистрировать в Государственном реестре прав.

— Сделав частичную уборку, вы можете избавиться от повреждений, которые получило ваше имущество, и не получить за это компенсацию.– советует Надежда Швец, секретарь комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий.

Кто может получить компенсацию?

Владельцы жилья, которое было повреждено или разрушено в результате военных действий.

Наследники, уже оформившие право собственности на недвижимость.

Арендаторы (только в случае поврежденного жилья, подлежащего ремонту).

Важно: регистрация права собственности после 2013 года является обязательным условием. Если документы старые или утеряны, их необходимо восстановить через БТИ или агентства по приватизации.

— Лучше перерегистрировать свое право собственности, не дожидаясь прилета. Вы можете обратиться к государственным регистраторам. В случае если ваше имущество пострадало, а документы не в порядке — следует обратиться в КП «Бюро технической инвентаризации Одесского городского совета» по адресу ул. Троицкая, 25. Тел.: (048) 737-80-55, – подчеркнула Надежда Швец.

В каких случаях компенсацию получить невозможно?

Отсутствуют документы о праве собственности. Самовольное строительство : имущество, не прошедшее узаконивание, не подпадает под программу. Коммерческая недвижимость. Неоформленное наследие : если право собственности не было передано наследникам юридически. Достопримечательности архитектуры : для домов — памятников архитектуры нет урегулирования относительно компенсации на государственном уровне.

ВАЖНО: программа Одесского городского совета помогает владельцам поврежденного имущества в вопросах оформления документов в ускоренном формате и бесплатно. После того как документы будут утверждены — можно рассчитывать на компенсацию. Но, обратите внимание, это не относится к полностью уничтоженному имуществу.

На какую компенсацию можно рассчитывать?

Поврежденное жилье :

Максимальная сумма компенсации для квартир — 350 тысяч гривень .

Для частных домов — 500 тысяч гривень .

Разрушенное жилье :

Суммы компенсации за разрушенные квартиры зависят от размера, расположения и рыночной стоимости недвижимости на момент разрушения.

Разрушенные дома в Одессе имеют фиксированную стоимость — 46 тысяч гривен за квадратный метр.

Денежные средства можно потратить на приобретение строительных материалов или заказ ремонтных услуг. Если комиссия назначит выплату от 200 тысяч гривен, она будет разделена на две части. При первой выплате вы получите 70% суммы, остальную часть — во время второй. Чтобы получить вторую выплату, необходимо подать отчет о промежуточных работах и ​​приобретенных материалах в приложении “Дія”.

Какие сроки рассмотрения заявок?

После предоставления информационного сообщения комиссия должна рассмотреть заявление в течение 30 дней .

Из-за большого количества заявлений срок может быть продлен, но государство гарантирует предоставление компенсации всем заявителям, отвечающим условиям программы.

— В настоящее время есть проблемы в работе реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Сейчас очень много заявлений, но одновременно в обработку можно принимать до 80 обращений. Мы уже доносили эту информацию до Министерства инфраструктуры, они обещали как-то решить проблему. В сентябре деньги получили пострадавшие в марте и апреле. Следующий транш мы ожидаем в конце декабря, — отметила секретарь комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий.

Получить компенсацию — р еально

Програма «єВідновлення» — это реальная возможность для граждан Украины получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье. Важно иметь необходимые документы, своевременно зафиксировать повреждения и подать заявку через “Дію” или ЦНАП. В случае проблем с документами обращайтесь к специалистам БТИ или органам местной власти для их восстановления. Выполнение этих шагов поможет вам получить необходимую помощь для восстановления вашего жилья и возвращения к нормальной жизни.