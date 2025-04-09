Даже во время войны выходят из печати книги — увидел свет последний, 5-й том серии от преподавателя Одесского Ришельевского научного лицея, знаменитого youtube-педагога Павла Виктора под названием «Физика. Свет, теория относительности, кванты, атомы и ядра». Узнала я об этом в областном центре занятости. Оказалось, что люди, которые проходит переобучение по специальности электрогазосварщик, изучают электричество не по школьным учебникам, а именно по книге Павла Виктора, где изложен раздел физики о законах электричества. Почему так происходит?

Неожиданное рядом

Наверное, потому, что печати книг предшествовали видеоуроки, где учитель имел возможность постоянно просматривать комментарии и дорабатывать каждую тему, делая ее представление более понятным. Поэтому сейчас физика в пяти книгах Павла Виктора воспринимается легче, чем школьная ее интерпретация из учебников.

— Я искал что-то понятное и простое, чтобы разобраться с курсом оптики, который для будущего оператора является профессиональным, — рассказал выпускник факультета кино— и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств Евгений Масенко. — Натыкался на какие-то сложные и не очень понятные курсы. Они не помогали, а, наоборот, усложняли понимание темы. Именно подход Павла Виктора стал для меня приятным открытием того, как все можно растолковать интересно, просто, с примерами, которые легко воспринимаются. Думаю, именно это и делает его видеокурсы и книги настолько популярными даже среди людей, которые не являются физиками по специальности. И вообще: если научиться говорить о сложных вещах просто, меньше стрессов будет в нашей жизни.

Евгений Масенко

Взгляд Евгения разделяет еще один творческий человек, тоже выпускница Киевского национального университета культуры и искусств, журналистка, театральный критик Мария Гудыма.

— Физика имеет много общего с математикой, — говорит Мария, — В физике, как и в математике, есть простые принципы, на которых базируется вся наука. Например, принцип однородности времени. Все моменты времени равноправны. Поэтому мы можем отсчитывать время от новой эры, от Рождества Христова, от сегодняшнего дня и так далее. Из этого следует закон сохранения энергии, который не упал с неба, это свойство нашей Вселенной.

Мария Гудыма

— В художественной литературе, по мнению Павла Виктора, немало ляпов, о которых он тоже пишет в своих книгах. В частности, у Жюля Верна из пушки на Луну летали. Такое невозможно. Еще пример, уже из кинематографа. В «Звездных войнах» взрывы космических аппаратов сопровождаются страшным грохотом. Однако авторы фильма забывают, что звук не может распространяться в космическом вакууме.

Добавлю, что без знания законов физики было бы невозможно настроить работу даже театральной машинерии, которая обеспечивает смену декораций на сцене.

Экскурсия в физику

Возможно, популярность книг Павла Виктора связана еще и с тем, что в школьной программе объединили в один предмет физику, химию, биологию и даже географию, хотя каждая из этих наук имеет свою систему координат, свои понятия и законы. Соединение в один предмет приводит к полной мешанине в голове ребенка, когда он не разбирается ни в одной из наук. А книга Павла Виктора, где законы физики объясняются четко и понятно, последовательно, без вмешательств других наук, становится неожиданным открытием физики. Неслучайно те, кто слушал видеоуроки или читал книги, часто говорили ему: «Я с вами выучил физику».

Между тем учитель видит, что даже в Ришельевском научном лицее детей, которым нравится глубокое изучение физики, математики, биологии, немного. Поэтому, по его мнению, лицеев, куда пойдут сильнейшие, не надо много. Нужны профессиональные колледжи, где другие дети найдут себе занятие по душе.

— Нам не надо всем обеспечивать возможность получить высшее образование, — считает Павел Виктор, — Если дети учатся через силу, то они несчастные дети. Лучше предоставить им возможность что-то делать своими руками — собирать дроны, схемы, мебель, чтобы получать от этого удовольствие и достойно чувствовать себя в детском коллективе. Что касается физики, она как отдельный предмет должна быть в 7-8 классе, чтобы те, кто хочет ею заниматься серьезно, могли такой выбор сделать сознательно. Это именно тот возраст, когда человек формируется как личность, определяется с тем, чем хочет заниматься в жизни. Поэтому специализацию классов я бы сделал не после 9 класса, а раньше.

Павел Виктор

Понимать, а не заучивать

Говоря о том, чем отличается университетское образование от технического, Павел Виктор приводит интересный пример. В университете изучают принцип работы всех насосов без исключения, а в технических вузах — работу насосов определенных марок. Поэтому, когда такому специалисту из технического вуза достается какая-то техника, которую он не изучал, возникают проблемы. Выпускник университета в таком случае всегда найдет решение.

— Мне как-то рассказали, что из пятнадцати лауреатов Нобелевской премии в области экономики тринадцать закончили физические факультеты университетов, — продолжает Павел Виктор. — Это потому, что физика — наука о том, как все связано в этом мире, она учит думать на разных уровнях.

Павел Виктор подписывает свои книги любителям физики

На мой вопрос о широкой презентации 5-томного издания, Павел Виктор ответил, перефразировав слова Сальвадора Дали о том, чем должен заниматься художник: «Ты учитель — учи». Он не хочет тратить время на сидение в президиумах, выступления на образовательных фестивалях, а хочет передавать свои знания тем, кто действительно любит физику и хочет заниматься ею серьезно. Вероятно, именно в этом и заключается главное предназначение учителя.

Читайте также: