Ключевые моменты:

С понедельника жители второго подъезда высотки на Глушко, пострадавшей от ударного дрона в ночь на 1 мая, смогут вернуться домой;

Лифт по втором подъезде дома работать пока не будет;

Готовится проектная документация для капитального ремонта дома.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города.

По словам первого вице-мэра Александра Филатова, уже с понедельника, 30 июня, жители второго подъезда смогут вернуться в свои квартиры. Правда, лифт в этом подъезде работать пока не будет – верхняя конструкция лифтовой шахты разрушена и требует реконструкции.

В настоящее время начата разработка проектной документации для капитального ремонта дома. Финансирование ремонтных работ планируется предусмотреть в бюджете следующего года.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, четыре квартиры на верхних этажах признаны разрушенными. Три из них уже получили решение исполкома на оформление жилищных сертификатов по программе «єВідновлення», по четвертой продолжается оформление документов.

С другими жильцами дома, чье жилье было повреждено, работают специалисты городского БТИ и Киевской районной администрации. Они помогают с оцифровкой технической документации и оформлением заявок на материальную помощь по городской программе «Несокрушимая Одесса» и государственной программе «єВідновлення».

Напомним, в ночь на 1 мая 2025 года Россия массировано атаковала Одессу ударными беспилотниками. Тогда из-за вражеской атаки были повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В частности, пострадала высотка на проспекте Князя Ярослава Мудрого, где упавший дрон разрушил несколько квартир.

В ночь на субботу, 28 июня, Россия направила в сторону Одессы не менее 20-ти ударных дронов.

В результате попадания вражеского дрона в одну из квартир 21-этажного ЖК в Хаджибейском районе погибли преподаватель Михайловского лицея и ее муж. Еще 17 человек, в том числе трое детей, получили травмы и острую реакцию на стресс.

Полностью выгорело несколько квартир на 7, 8 и 9 этажах. Работы над ликвидацией последствий ночной атаки продолжаются.