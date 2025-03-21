Об этом сообщает официальный сайт города.

«Дорожную карту» по восстановлению дома на Прохоровской, 40, один из корпусов которого был поврежден в результате вражеской атаки 24 января 2024 года, чиновники уже обсудили с местными жителями.

В мэрии отметили, что проект его восстановления разместили еще в 2024 году на платформе единой электронной экосистемы управления восстановлением DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management). Однако за все это время он так и не получил финансовой поддержки.

“На этой неделе Департамент городского хозяйства объявит тендерную закупку, после чего начнется процесс восстановления поврежденного имущества”,- заявил заместитель городского головы Александр Филатов.

Жилой комплекс на ул. Овидиопольской, 3/1, два корпуса которого были повреждены в результате вражеской атаки 9 ноября 2024 года, был внесен в перечень объектов, подлежащих восстановлению.

В мэрии обработали все 136 заявок от жителей дома.

Сейчас средства на восстановление дома предусмотрены, но не в полном объеме. Новые ассигнования планируют выделить на сессии Одесского городского совета 16 апреля.

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