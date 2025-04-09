О смерти выдающейся преподавательницы и музыканта сообщила на своей странице в Facebook ее дочь Екатерина Омельченко.

«Моя МАМА ушла из жизни в иной мир, Царство Небесное. Наталья Сергеевна Бузанова – доцент Музыкальной академии, арт-директор радиостанции «Гармония мира», – написала она.

Наталья Бузанова родилась в 1946 году. Окончила музыкальное училище им. К.Ф. Данькевича. Высшее музыкальное образование получила в Академии музыки им. Гнесиных в Москве сразу по двум специальностям – фортепиано и камерный ансамбль.

Начала работать в Одесской музыкальной академии в 1977 году. С 1989 по 2007 год возглавляла кафедру камерного ансамбля.

В 1996 году Наталья Бузанова стала одной из соучредителей и арт-директором одесской радиостанции «Гармония мира», которая стала, пожалуй, единственным примером культурологической радиостанции в Украине. В ее эфире звучала классическая музыка, джаз, детские передачи и авторские программы о культуре.

Прощание с Натальей Бузановой состоится в пятницу, 11 апреля, возле здания крематория на Таировском кладбище.

Для желающих помочь семье, номер карты дочери Катерины Омельченко: 4149609053191864.

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