Программа «єВідновлення»: на что можно потратить компенсацию за разрушенное жилье

Жителям Украины, жилье которых пострадало в результате обстрелов, начали выплачивать компенсацию на его восстановление. Потратить средства можно на приобретение стройматериалов или услуг подрядчиков.

При этом торговые точки и строительные организации должны иметь соответствующие коды для работы:

1520 (генеральные подрядчики – жилищное и торговое строительство);

(генеральные подрядчики – жилищное и торговое строительство); 5211 (строительные магазины);

(строительные магазины); 5231 (магазины стекла, красок, обоев).

Узнать, есть ли такие коды у продавца или подрядчика, можно непосредственно в месте, где будет приобретаться товар или заказываться услуга.

Перечень товаров, которые можно приобрести за счет компенсации, достаточно велик. Среди них: сборные бетонные изделия, блоки дверные и оконные, дымоходы и вытяжные трубы, гипс и гипсовые изделия, деревянные конструкции, цемент и известь, стальная арматура, покрытие для пола, продукция для отделки внутренних и наружных стен и потолков, кровельные материалы, трубы, строительный клей, кабельная продукция и прочее.

Работы, которые можно оплатить за счет компенсации, включают работы по восстановлению крыши, кровли, окон, дверей, стен, инженерных сетей, перекрытий, фасадов, проемов, полов.

Потратить деньги нужно в течение 12 месяцев после их получения, иначе они вернутся в госбюджет.

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