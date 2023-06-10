Программа «єВідновлення»: на что можно потратить компенсацию за разрушенное жилье

Жителям Украины, жилье которых пострадало в результате обстрелов, начали выплачивать компенсацию на его восстановление. Потратить средства можно на приобретение стройматериалов или услуг подрядчиков.
При этом торговые точки и строительные организации должны иметь соответствующие коды для работы:
- 1520 (генеральные подрядчики – жилищное и торговое строительство);
- 5211 (строительные магазины);
- 5231 (магазины стекла, красок, обоев).
Узнать, есть ли такие коды у продавца или подрядчика, можно непосредственно в месте, где будет приобретаться товар или заказываться услуга.
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Перечень товаров, которые можно приобрести за счет компенсации, достаточно велик. Среди них: сборные бетонные изделия, блоки дверные и оконные, дымоходы и вытяжные трубы, гипс и гипсовые изделия, деревянные конструкции, цемент и известь, стальная арматура, покрытие для пола, продукция для отделки внутренних и наружных стен и потолков, кровельные материалы, трубы, строительный клей, кабельная продукция и прочее.
Работы, которые можно оплатить за счет компенсации, включают работы по восстановлению крыши, кровли, окон, дверей, стен, инженерных сетей, перекрытий, фасадов, проемов, полов.
Потратить деньги нужно в течение 12 месяцев после их получения, иначе они вернутся в госбюджет.
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